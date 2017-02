Die Überfahrt soll verhindert werden

Der Ort des Treffens ist Zufall, aber er passt: Derzeit führt Malta, der kleinste Mitgliedsstaat der EU, die Geschäfte in der Gemeinschaft und richtet daher den Sondergipfel im eigenen Land aus. Dabei suchen die Regierungschefs vor allem eine Antwort auf die Flüchtlingstragödie, die sich in diesen Wochen pausenlos in unmittelbarer Nähe abspielt.

Nur 350 Kilometer ist die Hauptstadt Valletta von der libyschen Küste entfernt. Kalt bläst der Wind vom Mittelmeer am Fort von San Telmo, wo sich einst die Malteser gegen die Osmanen verschanzten.

Hunderttausende flüchten

Aus Sicht der Afrikaner ist jetzt Europa die Festung, die für sie immer schwerer zu erobern ist: Immer mehr Menschen werden Opfer von skrupellosen Menschenhändlern, kentern mit ihren Booten, sterben in den Fluten des Mittelmeers. Allein zwischen November und Ende Januar sind nach einer Schätzung des UNO-Kinderhilfswerks UNHCR 1354 Einwanderer im Meer ertrunken. Das sind 13-mal so viele Tote wie im Vorjahreszeitraum. Es ist der tödlichste Winter seit Ausbruch der Flüchtlingskrise.

Während mit dem umstrittenen EU-Türkei-Deal der Zustrom über die Ägäis so gut wie beendet wurde, machen die Schmuggler an der nordafrikanischen Küste noch immer blühende Geschäfte. 2016 schafften 181'000 Flüchtlinge die Überfahrt von Libyen nach Italien. Die EU geht davon aus, dass in Libyen immer noch 350'000 Menschen meist aus Ländern südlich der Sahara auf ihre Gelegenheit warten.

EU will Überfahrt verhindern

Schnell einigten sich die Regierungschefs in Malta darauf, was die EU tun will. Der EU-Türkei-Deal steht dabei Pate, wie die deutsche Kanzlerin deutlich machte: «Wir wollen die Illega­lität unterbinden und den Schmugglern das Handwerk legen.» Italien hat dazu eine Partnerschaft mit der libyschen Regierung abgeschlossen. Da nur ­etwa 20 Prozent der illegalen Zuwanderer überhaupt Chancen auf politisches Asyl in der EU ­haben, soll ihre freiwillige Rückkehr gefördert werden.

Die Flüchtlinge und Migranten sollen noch auf afrikanischem Boden informiert werden, wie riskant die Überfahrt ist und wie schlecht die Aussichten sind, dauerhaft bleiben zu dürfen.

Umstrittene Lager in Libyen

Die libysche Küstenwache soll von der EU darin unterstützt werden, möglichst schon das Ablegen der Boote zu verhindern. Die EU-Kommission hat zugesagt, dafür 200 Millionen Euro sofort zur Verfügung zu stellen.

Am heikelsten ist ein Punkt der EU-Malta-Erklärung, der wohl vor allem dem deutschen Innenminister Thomas de Maizière (CDU) wichtig ist: Die EU sei bemüht um «angemessene Aufnahmeeinrichtungen» für die Flüchtlinge und Migranten vor Ort in Libyen, heisst es in dem Text. Auch soll erreicht werden, dass illegale Einwanderer möglichst wieder direkt in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden können.

Die Pläne für EU-Camps in ­Libyen rufen scharfen Widerspruch hervor. Hilfsorganisationen warnen davor, die Flüchtlinge in Libyen festzuhalten: In dem zerrütteten und von Konflikten umkämpften Land seien sie von Folter, Ermordung, Vergewaltigung und Verschleppung bedroht. (Berner Zeitung)