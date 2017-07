Tödliche Schüsse in Jerusalem – Polizei nimmt Grossmufti fest

In der Altstadt von Jerusalem haben am Freitag drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei drei Beamte verletzt, bevor die Angreifer selbst getötet wurden. Wie die Polizei zunächst mitgeteilt hatte, erlitten zwei der drei verletzten Polizisten schwere Schusswunden. Wenige Stunden später erlagen die zwei Beamten ihren Verletzungen.

In Folge der tödlichen Schüsse hat die israelische Polizei anscheinend den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt – den Grossmufti von Jerusalem – festgenommen. Wie dessen Sohn bekannt gab, wurde Grossmufti Muhammad Ahmad Hussein von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Die drei Angreifer flohen nach den ersten Schüssen zum Tempelberg, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, und wurden dort von Sicherheitskräften getötet. Die gesamte Altstadt wurde abgeriegelt.

Zur Identität der Angreifer machte die Polizei zunächst keine Angaben. Israelische Medien verbreiteten ein Video vom Gelände vor der Al-Aqsa-Moschee, in dem Schüsse zu hören waren. «Ich stand hier, und dann hörte ich die Schüsse», sagte der 60-jährige Wasserverkäufer Basem Badawi der Nachrichtenagentur AFP. «Ich dachte, es sei ein Feuerwerk. Aber dann sah ich die Polizei von überall her kommen.»

Erster derartiger Angriff in Jahren

Die Polizei riegelte die Altstadt nach dem Angriff vollständig ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Nach Angaben der Polizei wurden alle Zugänge zum Tempelberg gesperrt und die Freitagsgebete in der Al-Aqsa-Moschee untersagt.

Es war der erste derartige schwere Angriff mit Schusswaffen in Jerusalems Altstadt seit Jahren. Die Altstadt befindet sich in Ost-Jerusalem, das von Israel während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 besetzt und später annektiert wurde. Auf dem Tempelberg befindet sich auch die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam. In der Nähe steht die Klagemauer, die heiligste Stätte des Judentum. Für die Christen ist der Tempel als Schauplatz von Ereignissen aus dem Leben von Jesus wichtig – jedoch nicht so wichtig wie die Grabeskirche, die in der Nähe des Tempelbergs liegt.

Brennpunkt im Nahost-Konflikt

Zuletzt war Mitte Juni eine israelische Polizistin nahe der Altstadt von Jerusalem von einem Angreifer erstochen worden. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich, die palästinensische Hamas und israelische Sicherheitskreise zogen dies allerdings in Zweifel.

Immer wieder gibt es auf dem Tempelberg gewaltsame Zusammenstösse zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Der Status von Ost-Jerusalem zählt zu den zentralen Streitpunkten im Nahost-Konflikt.

Seit Oktober 2015 wurden bei einer Gewaltserie in Israel und den Palästinensergebieten mehr als 280 Palästinenser, 42 Israelis und sieben Ausländer getötet. Bei der Mehrzahl der getöteten Palästinenser handelte es sich um erwiesene oder mutmassliche Attentäter, die zumeist Messer für ihre Angriffe verwendeten.

(mch/afp)