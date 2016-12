Waffenruhe in Syrien scheint zu halten

In den ersten Stunden nach Inkrafttreten scheint die Feuerpause in Syrien zunächst zu halten. In den meisten Landesteilen herrschte Ruhe, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zum Freitag mitteilte.

Schüsse seien lediglich in der Gegend zweier von Rebellen gehaltenen Ortschaften im Süden des Landes zu hören gewesen, hiess es weiter. Kurz vor Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der Aktivistengruppe aber nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens 22 Menschen getötet worden.

Beginn der Feuerpause um Mitternacht

Allein bei Angriffen durch Kampfflugzeuge und Artillerie auf den Vorort Duma sollen 13 Zivilisten, darunter mehrere Kinder, getötet worden sein, berichtete die Gruppe. Auch weitere Vororte wurde demnach attackiert.

Die Waffenruhe war um Mitternacht Ortszeit in Kraft getreten. Russland und die Türkei hatten die Feuerpause zwischen der Regierung von Präsident Baschar al-Assad und mehreren Oppositionsgruppen ausgehandelt. Die beiden Länder fungieren auch als Garantiemächte, wie das Aussenministerium in Ankara mitteilte. Die USA begrüssten die Waffenruhe.

Kampf gegen IS geht weiter

Gruppen, die vom UNO-Sicherheitsrat als Terrororganisationen eingestuft werden, sind von der Waffenruhe ausgenommen. Der internationale Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll also fortgeführt werden. Frühere Versuche international ausgehandelter Waffenruhen scheiterten.

Eine Kampfpause könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und Regierung vermitteln wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag gesagt, die syrische Regierung und ihre Gegner hätten die Bereitschaft erklärt, Friedensgespräche zu beginnen. (chi/sda)