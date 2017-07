Wie Präsident Erdogan die unabhängige Justiz aushebelt

Die Verhaftung der Landesdirektorin von Amnesty International und fünf weiterer Menschenrechtler in Istanbul wirft erneut ein grelles Schlaglicht auf Erdogans Türkei. Der Staatschef zieht immer mehr Macht an sich. Unter dem gerade verlängerten Ausnahmezustand regiert er per Dekret im Alleingang. Die Gewaltenteilung, das wichtigste Fundament einer demokratischen Staatsordnung, wird systematisch ausgehöhlt. Erdogan betont zwar stets die Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land. Aber die Wirklichkeit sieht ganz ­anders aus.

Tausende kritische Richter und Staatsanwälte wurden seit dem niedergeschlagenen Staatsstreich vor einem Jahr entlassen, wegen angeblicher Verbindungen zu den Putschisten. Die verbliebenen Ankläger und Richter sind eingeschüchtert. Der Präsident gibt ihnen deutlich zu ­verstehen, welches Urteil er sich wünscht. So war es im Fall des inzwischen nach Deutschland geflohenen «Cumhuriyet»-Chefredaktors Can Dündar. Erdogan ­persönlich zeigte ihn wegen Geheimnisverrats an, für den der Journalist «einen hohen Preis bezahlen» müsse, wie der Präsident forderte.

Ähnlich lief es im Fall Deniz Yücel ab: Noch bevor überhaupt Anklage erhoben wurde, verurteilte Erdogan den «Welt»-Korrespondenten als «Spion» und «Terroristen». Solange er Präsident sei, werde Yücel niemals freikommen, sagte Erdogan. Und nun die Menschenrechtler: Bereits anlässlich ihrer Festnahme sprach Erdogan Anfang Juli das Urteil: Sie hätten einen Staatsstreich vorbereitet. Das lässt für die Beschuldigten Schlimmes befürchten. Ihnen könnte jahrzehntelange Haft drohen. Wie bereits im Fall Yücel werden Appelle der deutschen Bundesregierung wohl wenig nützen.

Mit Recht fordert Amnesty International jetzt die Staatengemeinschaft zum Handeln auf: Es gelte, Druck auf Erdogan auszuüben. Aber selbst wenn das geschieht, bleibt ein bedrückendes Gefühl der Ohnmacht. Wie kann man den Gefangenen in der Türkei überhaupt helfen? Erdogan scheint entschlossen, seinen Weg zu gehen. Auch wenn er die Türkei damit immer weiter in die politische Isolation und letztlich in eine wirtschaftliche Katastrophe führt.

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)