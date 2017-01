Wieder Hoffnung für Syrien

Zum Jahreswechsel schweigen in Syrien die Waffen. Nicht überall. Einzelne Verstösse wird es immer wieder geben. Nach vielen Enttäuschungen mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass die von Russland und der Türkei vermittelte Feuerpause länger halten wird als zuvor von den Vereinten Nationen proklamierte Waffenruhen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es Wladimir Putin – und nicht der Friedensnobelpreisträger Barack Obama – war, der zusammen mit Recep Tayyip Erdogan die Waffen vorerst zum Schweigen brachte. Die beiden Politiker hatten im zurückliegenden Jahr versucht, den Krieg in Syrien mit militärischen Mitteln zu entscheiden. Mit massiver Waffenhilfe für islamistische Rebellengruppen glaubte Erdogan, die Schlacht um Aleppo gewinnen zu können – bis er von Putins Luftwaffe in die Schranken gewiesen wurde und den Schulterschluss mit dem russischen Machthaber suchte.

In der blutigen Geschichte des Nahen Ostens hat schon immer das Recht des Stärkeren regiert. Der ungelöste Konflikt um Israel und die Palästinensergebiete ist nur ein Beispiel dafür. Natürlich schaffen die «Stärkeren» keinen Frieden. Darum geht es in Syrien gegenwärtig auch nicht. Für die Menschen in dem Bürgerkriegsland sei es einfach wichtig, «dass es jetzt zumindest eine Pause und irgendeine Form gibt, wie sie wieder in die Zukunft sehen können», betonte Elias Perabo von der oppositionsnahen Organisation Adopt a Revolution vor einigen Tagen.

Die vom Krieg geplagten Menschen könnten die Waffenruhe dazu nutzen, sich – ohne Waffen – wieder selbst zu artikulieren. Die zumindest theoretische Chance dazu besteht in etwa zwei Wochen. Vertreter der syrischen Opposition treffen sich dann mit Mitgliedern der Assad-Re­gierung.

Alle bisherigen Annäherungsgespräche scheiterten an den Maximalforderungen der Kriegsparteien. Dieses Mal sind es jedoch nicht die als Vermittler in Syrien gescheiterten Vereinten Nationen, sondern Russland und die Türkei, die Regie führen. Beide Staaten hatten in den letzten Monaten den syrischen Bürgerkrieg angeheizt. Sie sollten daher auch über die (Druck-)Mittel verfügen, ihre Verbündeten zum Einlenken zu zwingen. Ohne Waffen und Munition, die zu 90 Prozent aus der Türkei kommen, können die Rebellen keine grossen Schlachten gewinnen. Das Assad-Regime wiederum weiss, dass es ohne die russisch-iranische Militärhilfe auf verlorenem Posten steht.

Die Erkenntnis der eigenen Schwäche bedeutet freilich nicht, dass sich die Kriegsparteien am Verhandlungstisch sofort bewegen werden. Es wird ein zäher Prozess mit vielen Störmanövern werden. Um Fortschritte zu garantieren, müssen auch die arabischen Golfstaaten, Europa und die USA mit eingebunden werden. Letztere sind die grossen Verlierer im Stellvertreterkrieg um Syrien, weil sie versäumt haben, rechtzeitig und mit Entschlossenheit zu intervenieren.

Wie dies funktioniert, hat Wladimir Putin mit brutalster Härte demonstriert. Beifall hat er dafür nicht verdient. Da die Waffen jetzt schweigen, sollte der Westen ihm aber die Chance geben, sich in Syrien als «Friedensfürst» zu profilieren. Den Segen von Donald Trump scheint Putin zu haben. Geduld gehört indes nicht zu den Charaktereigenschaften des neuen US-Präsidenten. Und dies könnte – im Falle Syriens – gar nicht so falsch sein.

