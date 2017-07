Abrüstung sieht anders aus

Fast drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es weltweit kein einziges Land, dass sich in einer «vorhersehbaren Zukunft» von seinen Atomwaffen verabschieden möchte. Das schreibt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (Sipri) in seinem heute veröffentlichten Jahresbericht zur Entwicklung der weltweiten Atomwaffen.

Sowohl die USA als auch Russland wollen an Atomwaffen als wesentlichen Bestandteilen ihrer militärischen Schlagkraft festhalten. Zusammen verfügen Moskau und Washington über 93 Prozent aller Atomwaffen weltweit.

Die USA hatten Anfang 2017 6800 Sprengköpfe, von denen 1800 einsatzbereit sind. Russland verfügt über 7000 Sprengköpfe, davon 1950 einsatzbereit.

Drei Prozent weniger als 2016

Der kleine Rest fällt auf Grossbritannien (215), Frankreich (300), China (270), Indien (bis zu 130), Pakistan (bis zu 140), Israel (80) und Nordkorea (bis zu 20). Anfang 2017 hatten alle Atommächte laut dem Sipri zusammen vermutlich 14 935 nukleare Sprengköpfe. Das sind immerhin 460 Stück oder drei Prozent weniger als noch Anfang 2016.

Die Reduktion beruht vor allem auf der 2011 erfolgten Implementierung des «New Start»-Abrüstungsabkommens zwischen Moskau und Washington. «Der Abrüstungstakt bleibt hier langsam», schreibt das Sipri.

In früheren Jahren haben beide Staaten deutlich mehr Atomwaffen aus dem Verkehr gezogen. Anscheinend nutzen beide Länder vor ­allem Atomwaffen, die ohnehin schon veraltet sind, um die Auflagen des Abkommens zu erfüllen. Zudem schreibt das Sipri, in beiden Atomsupermächten würden «extensive und teure nukleare Modernisierungsprogramme» laufen.

So wollen die USA bis 2026 rund 400 Milliarden US-Dollar (383 Milliarden Franken) in die «Aufrechterhaltung und umfassende Modernisierung» ihrer Atomwaffen stecken. «Das ist nicht überraschend, die gegenwärtige US-Regierung hält an dem von Präsident Obama entworfenen ambitiösen Modernisierungsprogramm fest», sagt Sipri-Experte Shannon Kile.

Alle modernisieren

Auch die kleineren Atommächte sind bereits dabei oder haben ­angekündigt, ihre Atomwaffensysteme zu modernisieren und teils auch zu vergrössern. China möchte modernisieren, Pakistan und Indien modernisieren und bauen aus.

Auch Nordkorea hatte laut dem Sipri Schätzungen Anfang 2017 mehr spaltbares Material für Atomsprengköpfe als noch Anfang 2016. «Nordkorea scheint technische Fortschritte in seinem nuklearen und ballistischen Raketenprogramm gemacht zu haben», schreibt das Sipri.

Auch wenn das Sipri schätzt, dass das Land bis zu 20 atomare Sprengköpfe hat, gebe es «keine Quellen», die beweisen könnten, dass das Land sie tatsächlich hat und auf Raketen abschiessen kann, unterstreicht das Sipri.

Mehrfach die Welt vernichten

«Noch immer können wir die gesamte Welt mehrfach vernichten mit dem Atomwaffenarsenal, das wir heute haben, auch wenn es massiv gesunken ist seit dem Kalten Krieg. Eine Welt ohne Atomwaffen wird es wohl nie geben, das ist reine Fantasie.

Sie spielen ihre Rolle, und solange ein Land Atomwaffen hat, wollen andere sie auch. Russland beispielsweise sieht sich noch immer als Supermacht, aber das stimmt bei weitem nicht mehr, deshalb ist es Moskau so wichtig, an seinem grossen Atomwaffenvorrat festzuhalten», sagt Kile. (Berner Zeitung)