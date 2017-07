Anti-Erdogan-Flugblätter per Fernsteuerung verteilt

Am Gezi-Park in Istanbul wurden am Freitagmorgen Flugblätter gestreut, die zum Kampf gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die von ihm geschaffene «totalitäre Diktatur» aufriefen.



Unter die Leute gebracht wurden die Flyer mittels einer technischen Installation. Am offenen Fenster eines Hotelzimmers war ein Drucker so angebracht, dass die Blätter ins Freie fielen, sobald sie gedruckt wurden.





Hier wird der Drucker von @politicalbeauty im Hotelzimmer entdeckt und ausgeschaltet. https://t.co/0CgVLvZOlJ pic.twitter.com/14H4SDf6Zx — Markus Reuter (@markusreuter_) 2. Juli 2017

Hinter der Aktion steht das Zentrum für politische Schönheit (ZPS) in Berlin, das der in Deutschland lebende Schweizer Aktionskünstler Philipp Ruch (36) gegründet hat. Der Text des Fluglatts sei von Türken in Deutschland verfasst worden, teilt das ZPS mit.Es handle sich um einen «Akt des Widerstands» im Rahmen des Wettbewerbs «Scholl 2017» , benannt nach den Geschwistern, die Flugblätter gegen Hitler verteilt hatten. Das ZPS sucht dafür Menschen, die bereit sind, «in eine Diktatur einzureisen und Flugblätter gegen das Regime zu verbreiten».In Istanbul war ein Deutscher vor Ort, um den Drucker zu installieren. Er wird nun von der Polizei gesucht. Aktiviert wurde der Drucker aber offenbar erst, nachdem der Deutsche wieder ausgereist war.Auch in der Schweiz hat Ruch schon provokative Aktionen durchgeführt: Im September 2015 rief er dazu auf, SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel zu töten. Im März 2016 führte Ruch im Zürcher Neumarkt-Theater ein Stück auf, bei dem es darum ging, Köppel «mit einem Fluch zu belegen».(Übernommen von 20min.ch