Der König von Palermo

Lampedusa

Sie ist Italiens Symbolfigur für Menschlichkeit in der Flüchtlingskrise: Giusi Nicolini wurde bei den Kommunalwahlen auf Lampedusa als Bürgermeisterin abgewählt. Die 56-Jährige verlor am Sonntag gegen Totò Martello, der 1566 Stimmen erhielt. Nicolini landete mit 908 Stimmen auf dem dritten Platz.



Martello war bereits von 1993 bis 2002 Bürgermeister. Als Ex-Premier Matteo Renzi im letzten Oktober von US-Prä­sident Barack Obama in Washington zum Staatsbankett empfangen wurde, gehörte auch Nicolini der italienischen Delegation an.



Lampedusa war 2013 weltweit in den Schlagzeilen, weil bei einem Bootsunglück vor der Mittelmeerinsel 366 Menschen starben. Auch Papst Franziskus besuchte Lampedusa und bedankte sich in seiner Predigt ausdrücklich bei Nicolini für deren Flüchtlingsengagement.



«Diese Insel war vor fünf Jahren in der kollektiven Wahrnehmung das Tor zur Hölle, nicht zu Europa», sagte Nicolini gestern in der «Repubblica». Die Flüchtlingsfrage sei aber nicht entscheidend für ihre Niederlage gewesen. Vielmehr habe sie sich mit ihren Positionen zu Umweltschutz und Korruption Feinde gemacht.