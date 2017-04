Feuerprobe für die «humanitäre Supermacht»

Der LKW-Anschlag im Herzen von Stockholm, vermutlich ausgeführt von einem oder mehreren Radikalislamisten, hat ganz Schweden zutiefst erschüttert und verunsichert. In dem friedlich-beschaulichen Land gab es seit 200 Jahren keinen Krieg mehr. Es handelt sich um den ersten Terroranschlag mit mehreren Todesopfern in der Neuzeit.

Gerade das neutrale Schweden, das sich zu Recht gern als «humanitäre Supermacht» und Frieden schaffende Nation bezeichnet, hat sich stets besonders deutlich um ein gutes Verhältnis mit der islamischen Welt bemüht.

So hat es 2014 als erstes westliches Land überhaupt den Staat Palästina anerkannt und sich damit den Zorn Israels zugezogen.

Es galt als Befürworter eines EU-Beitritts der Türkei. Kein anderes Land hat zudem in Europa gemessen an seiner Bevölkerungszahl von rund zehn Millionen Menschen so viele Flüchtlinge während des Bürgerkrieges in Syrien aufgenommen.

Auch im Inneren Schwedens herrschte stets viel Toleranz und im Vergleich zu den meisten anderen Ländern Westeuropas relativ wenig Rassismus gegenüber Einwanderern mit muslimischem Hintergrund.

Die Integration früherer Einwanderergenerationen verlief grösstenteils erfolgreich im reichen Wohlfahrtsland Schweden. Auch die schwedische Willkommenskultur bei der gegenwärtigen Flüchtlingskultur war unbeschreiblich und nicht nur ein Lippenbekenntnis.

Noch im September 2015, als am meisten Flüchtlinge ins Land kamen, ergab eine repräsentative Umfrage der Zeitung «Dagens Nyheter», dass 44 Prozent der Schweden damals bereit waren, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen.

31 Prozent gaben gar an, dass es für sie denkbar sei, in ihrem Haus einen Flüchtling aufzunehmen. Nur 30 Prozent wollten weniger Flüchtlinge. Die rechten Schweden­demokraten konnten kaum von der Flüchtlingskrise profitieren.

Das ausgerechnet Schweden dem Attentäter als Feindbild taugte, zeigt, wie irrational er gedacht haben muss. Purer Hass und eine psychische Störung müssen ausschlaggebend gewesen sein.

Wie kann ein 39-jähriger Vater von vier Kindern allein mithilfe einer religiösen Überzeugung ein elfjähriges Schulmädchen, dass auf seine Mutter wartet, mit einem Lastwagen zu Brei zerdrücken?

Im Grunde sei es falsch, die Tat zu sehr zu politisieren und ihr damit unberechtigte Bedeutung einzuräumen, forderte der bürgerliche Ex-Aussenminister Carl Bildt nach dem Anschlag treffend. «Wer das getan hat, tat es, um zu töten. Das sind kranke Personen», sagte er.

Am Wochenende herrschte erst einmal Burgfrieden in Schweden. Sogar die rechten Schwedendemokraten hielten sich zurück. Doch auch in Schweden dürfte nach der Schonzeit die Debatte über einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terrorismus und den Sinn von weiteren Massnahmen zur Bürgerüberwachung losgehen.

So wie bisher in allen westlichen Ländern, die solche Anschläge erlebt haben. Ob die Schwedendemokraten vom Anschlag profitieren werden und Einwanderern mit südländischem Aussehen in Zukunft mit mehr Misstrauen begegnet wird, ist ungewiss. Aber die Befürchtung ist da, dass zumindest ein Stückchen der menschenfreundlichen Supermacht Schweden durch den brutalen Anschlag am Freitag für immer zerbrochen ist.

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)