Indonesien zählt seine Inseln

Das mit Regenwäldern bedeckte Sumatra, Indonesiens Hauptinsel Java, wo sich die Hauptstadt Jakarta befindet, das Urlaubsparadies Bali, die Inseln der berühmten Komodowarane oder Borneo, das sich Indonesien mit Malaysia und Brunei teilt – sie alle gehören zu dem riesigen Archipel, das Indonesien ausmacht.

Um die grossen, berühmten Inseln Indonesiens – die meisten von ihnen beliebte Urlaubsziele – geht es bei der «Volkszählung der Inseln» jedoch nicht wirklich. Stattdessen wollen die Behörden bisher unbekannte oder zumindest nicht registrierte Inseln finden und somit das Territorium Indonesiens klar abstecken.

Schwierige Aufgabe

Letzteres wird immer wichtiger, wie beispielsweise Territorialkonflikte im Chinesischen Meer zeigen. Ist das indonesische Territorium klar definiert, könnte dies auch helfen, Piraten, die in indonesische Gewässer zum Fischen eindringen, Einhalt zu gebieten. Bisher hat das Land konfiszierte Boote dieser illegalen Fischer oft in einer Show der Stärke in die Luft gesprengt, um Nachahmer abzuschrecken.

Doch Indonesiens Inseln zu zählen, ist einfacher gesagt als ­getan, denn die Fläche des ge­samten Landes beträgt 1,9 Mil­lionen Quadratkilometer und ist damit fast sechsmal so gross wie Deutschland. Ein Gesetz aus dem Jahr 1996 gab die Zahl der Inseln mit 17 508 an.

Doch definitiv ist dies nicht, eher eine grobe Schätzung. Im Meer vor der indonesischen Hauptstadt Jakarta liegt beispielsweise die Inselgruppe Kepulauan Seribu, was so viel heisst wie «Tausend Inseln». Tausend Inseln umfasst die Gruppe zwar nicht, eher um die 130 – doch ob ein Eiland mehr oder weniger, so ganz genau weiss man nicht einmal das.

Aufwendige Dokumentation

Bei der UN-Konferenz zur Standardisierung geografischer Namen im Jahr 2012 registrierte die indonesische Regierung immerhin schon mal 13 466 Inseln mit Namen. Diese Zahl soll beim nächsten Treffen im August dieses Jahres nun aber deutlich erhöht werden. Laut der BBC will das mit der Zählung beauftragte Team des Ministeriums für Fischerei und Meeresangelegenheiten mindestens 1700 neue Inseln anmelden.

«Wir müssen jede dieser Inseln besuchen, die Koordinaten no­tieren, den Namen und die Bedeutung des Namens, die Geschichte des Landes und dabei die Landschaft beschreiben und ihre geografische Geschichte», sagte Balok Budiyanto, ein Vertreter des Ministeriums der BBC.

Ständig neue Inseln

Bei der Zählung muss darauf geachtet werden, dass die Gesichtspunkte eingehalten werden, die offiziell eine Insel ausmachen.

Als Insel gilt nur, was sich um ein natürlich geformtes Stück Land handelt, das von Wasser umgeben ist und auch bei Flut noch aus dem Meer herausragt. Nachdem Indonesien sich jedoch in der geologisch aktivsten Zone der Erde – dem Pazifischen Feuerring – befindet, können sich ständig neue Inseln bilden oder alte verschwinden.

Denn in der Region treffen mehrere Kontinentalplatten aufeinander, die immer wieder die Erdkruste in Bewegung halten. Regelmässige Erdbeben erschüttern die Inseln – zudem sind fast 130 Vulkane in Indonesien aktiv. Und auch der Klimawandel könnte aufgrund des steigenden Meeresspiegels die genaue Zahl der Inseln beeinflussen. (Berner Zeitung)