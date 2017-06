Italiens Platzhirsche markieren ihr Revier

An Trump gefällt mir Melania»: ­Silvio Berlusconi ist wieder zum Scherzen aufgelegt. Grund für seine gute Laune ist der Triumph von Mitterechts bei den Kommunalstichwahlen vom Sonntag.

Berlusconis Forza Italia hat dabei mit der Lega Nord rote Hochburgen wie Genua oder Sesto San Giovanni erobert. Die einstige stolze Arbeiterstadt vor den Toren Mailands, das «Stalingrad Italiens», hat erstmals in der Nachkriegsgeschichte nicht links gewählt.

Die Wahlbeteiligung spricht für eine schwache Mobilisierung: Sie lag bei bescheidenen 46 Prozent. In Trapani auf Sizilien musste die Wahl wegen mangelnder Beteiligung gar annulliert werden. In der 70 000-Einwohner-Stadt wird nun kommissarisch ein Bürgermeister eingesetzt.

Mitverantwortlich für den Mitte-rechts-Siegeszug ist auch der Ex-Komiker Beppe Grillo, seine 5-Stern-Bewegung schaffte es fast nirgends in die Stichwahl. Von den «verwaisten» Grillini-Stimmen profitierte nach Wahlanalysen eher die Rechte als die Linke.

Besonders anschaulich wird das Sterne-Fiasko ebenfalls in der ligurischen Kapitale Genua: In seiner Heimatstadt hatte Grillo eigenmächtig die via Internetvorwahl gekürte Kandidatin ausgebootet und damit für Unmut an der Basis gesorgt. In Parma wiederum schaffte Federico Pizzarotti die Wiederwahl – als Parteiloser. Vor fünf Jahren war er Grillos Aushängeschild.

Im letzten Herbst hatte ihn Grillo nach langem, auch öffentlich ausgetragenem Streit ausgeschlossen. Beides illus­triert das Grunddilemma der 5-Stern-Bewegung: Eigentlich oder angeblich wird alles basisdemokratisch im Netz entschieden – doch das letzte Wort hat dann Grillo. In nationalen Umfragen aber liegen die Grillini trotzdem nach wie vor knapp vor den Demokraten von Matteo Renzi.

Für den Ex-Premier, der seit zwei Monaten wieder an der Parteispitze steht, ist die Schlappe ein erneuter herber Schlag nach dem Debakel beim Verfassungsreferendum im Dezember, das zu seinem Rücktritt geführt hat. Deswegen drängt Renzi zurzeit nicht mehr auf vorgezogene Neuwahlen. Das tut auch Wahlsieger Berlusconi nicht. Zum einen, weil er – als verurteilter Steuerbetrüger – derzeit (noch) nicht selbst kandidieren darf.

Zudem ist das Bündnis mit der Lega, das lokal gut funktioniert, auf nationaler Ebene kaum tragfähig. Vor allem aber findet er keinen gemeinsamen Nenner mit Lega-Chef Matteo Salvini, die Chemie stimmt nicht. Während der 80-jährige mehrfache Ex-Premier den verantwortungsbewussten Europäer gibt, poltert der 44-jährige Rechtspopulist Salvini gegen Brüssel und den Euro. Berlusconi zeigt sich gern mit Merkel, Salvini viel lieber mit Le Pen.

