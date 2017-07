Schlechte Zeiten für den Diesel

Volvo verabschiedet sich vom Verbrennungsmotor

Volvo will sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt von Fahrzeugen mit reinen Verbrennungsmotoren verabschieden. Von 2019 an werde jedes neue Volvo-Modell einen Elektromotor haben, kündigte der schwedische Autobauer am Mittwoch an.



Volvo-Chef Hakan Samuelsson sprach von einem «neuen Kapitel» in der Geschichte des Automobils. Modelle mit Verbrennungsmotoren sollen demnach Schritt für Schritt ersetzt werden durch elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Zwischen 2019 und 2021 will Volvo fünf reine E-Autos auf den Markt bringen.



Diese Fahrzeuge sollten ergänzt werden durch eine Reihe von Hybridmodellen, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben. Samuelsson begründete die Wende mit Kundenwünschen. Immer mehr Kunden fragten nach Elektroautos. Bis 2025 sollen eine Million Elektrofahrzeuge verkauft werden. sda