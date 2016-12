Familie trauert um toten Chauffeur

Nach dem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Montagabend, bei dem zwölf Menschen starben und 48 Personen zum Teil schwer verletzt worden waren, wurde auf dem Beifahrersitz des Lastwagens ein toter Mann gefunden. Es handelte sich um den polnischen Chauffeur des Lastwagens, der gemäss Obduktion bis zum Anschlag gelebt haben muss.

Offenbar versuchte Lukasz U. Schlimmeres zu verhindern, als der Lastwagen über den Weihnachtsmarkt fuhr. «Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit dem Terroristen kämpfte», schreibt Bild.de. Entsprechende Verletzungen beim Chauffeur würden auf das mutige Eingreifen des Chauffeurs hinweisen.

Das deutsche Boulevardblatt hat die Familie von Lukasz U. in Polen besucht. Der Chef und Cousin des getöteten Lastwagen-Fahrers, Ariel Zurawski, erklärte, dass sein Mitarbeiter im Führersitz vermutlich gekämpft habe. Davon gehen auch die Ermittler in Deutschland aus. Deshalb sei offenbar auch der noch flüchtige Täter verletzt.

Hilfsbereit und freundlich

Zurawski beschreibt seinen getöteten Angestellten als sehr verlässlich. Er sei immer pünktlich zur Arbeit gekommen und sei sehr genau gewesen. Die Arbeitskollegen hätten ihn deshalb «den Inspektor» genannt. Aus diesem Grund hätten alle geahnt, dass etwas passiert sein musste, als sich Lukasz U. am Montagnachmittag nicht mehr gemeldet habe. «Das war mehr als untypisch für ihn», sagt Zurawski. Das letzte Lebenszeichen hat der Chef von seinem Angestellten um 15 Uhr erhalten. Bei Thyssen-Krupp am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Wedding habe der Chauffeur noch warten müssen. Er sei darob genervt gewesen, erinnert sich Zurawski. Der Fahrer wollte unbedingt an Weihnachten wieder zu Hause sein. «Er hatte vor, seiner Frau noch ein Geschenk zu kaufen.»

Nachbarn beschreiben den Chauffeur als hilfsbereit und freundlich. «Er war ein ganz lieber Mensch. Natürlich sind wir stolz, dass er so viele Menschen gerettet hat. Aber vor allem sind wir traurig», sagte die Schwägerin des getöteten Fahrers der deutschen Zeitung.

Lukasz U., der ein grosser und kräftiger Mann war, hinterlässt neben seiner Frau einen 17-jährigen Sohn. Der Vater des Lastwagenfahrers sei unter Schock ins Krankenhaus gekommen, schreibt Bild.de. Der Vater hat vor wenigen Jahren bereits einen Sohn verloren. (fal)