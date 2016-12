Leader gegen Schlusslicht. Selbstvertrauen gegen Verunsicherung. Topgoalie gegen Torhüterproblem. Vor dem gestrigen Zähringer-Derby hatte alles, aber auch wirklich alles für den SC Bern respektive gegen Gottéron gesprochen. Die Mannschaft von Kari Jalonen gewann die Partie schliesslich 4:3, doch von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Das hatte einerseits mit den Gästen zu tun, die beherzt zu Werke und mutig in die Offensive gingen. Anderseits war von den Qualitäten, welche die Berner seit Wochen auszeichnen, nur wenig zu sehen.

Unzulänglichkeiten gab es von hinten bis vorne. So liess sich Leonardo Genoni, der statistisch beste Goalie der NLA, von Benjamin Neukomm in der 12. Minute in der nahen Ecke erwischen. Und auch der zweite und der dritte Gegentreffer schienen nicht unhaltbar zu sein. Der Raum vor dem Keeper wurde allerdings auch ungenügend verteidigt. «Wir haben gewisse Details diesmal nicht so gut gemacht wie in den letzten Matches», gab Flügel Marco Müller zu. «Wir sind froh, haben wir uns trotzdem durchgesetzt.» Liga-Topskorer Mark Arcobello war für einmal lange ineffizient; zudem war sein Penalty in der 53. Minute äusserst harmlos geschossen. Und zu allem Überfluss musste der Amerikaner wie schon am Donnerstag in Genf wegen unsportlichen Verhaltens eine Strafe absitzen.

Geschenke für den Staff

Doch wenn eine Mannschaft einen Lauf hat, setzt sie sich oft auch durch, wenn sie keine gute Leistung erbringt. Und eine Equipe, der das Wasser bis zum Hals steht, verliert häufig selbst dann, wenn sie Punkte verdient hätte. Diesmal scheiterte das Ensemble von Larry Huras, weil auch der ehemalige SCB-Junior Dennis Saikkonen, der gegenüber Benjamin Conz den Vorzug erhalten hatte, haltbare Treffer zuliess und die Gäste im Powerplay erfolglos blieben.

Letztlich war ausgerechnet Arcobello der gefeierte Held respektive der Mann, der den SCB-Fans in der zum vierten Mal ausverkauften Postfinance-Arena ein Weihnachtsgeschenk machte. 50 Sekunden vor der Schluss­sirene erzwang er mit einem präzisen Handgelenkschuss die Entscheidung. Aussergewöhnlich gute Spieler fangen halt nicht zu zweifeln an, nur weil sie zuvor ein paarmal am gegnerischen Keeper gescheitert sind.

«Eine gewisse Ruhe ist schon da, wenn man oft gewonnen hat», sagte Müller in Bezug auf die erfolgreich gestaltete Schlussphase. Der SCB feierte gestern Abend den 18. Sieg in den letzten 20 NLA-Spielen. «Wir haben den besten Goalie, ein hervorragendes Konzept und vier Linien, die Druck erzeugen können», nannte Stürmer Müller das Erfolgsrezept des Tabellenführers.

Die Stimmung ist derzeit hervorragend auf der Allmend. Gestern verteilte die Mannschaft nicht nur während der Partie, sondern auch danach Geschenke, und zwar an die Mitglieder des SCB-Staffs. Auf die Freiburger kommen nach der 9. Niederlage innert 10 Spielen hingegen ungemütliche Weihnachten zu.

Blum nur angeschlagen

Wie schon in Genf fehlte dem SCB auch gegen Gottéron Eric Blum. Der Verteidiger ist allerdings nicht schwer verletzt, sondern nur leicht angeschlagen. SCB-Sportchef Alex Chatelain sprach von einer Vorsichtsmassnahme. Blum hatte in den letzten fünf Wochen mit dem SCB und dem Nationalteam im Durchschnitt jeden zweiten Tag eine Partie bestritten; zudem ist er im Ensemble der Mutzen jener Feldspieler, dem Cheftrainer Kari Jalonen am meisten Eiszeit zumutet. Mit zunehmender Müdigkeit steigt die Verletzungsgefahr. Die Verantwortlichen des Meisters wollen kein Risiko eingehen, zumal aufgrund der komfortablen Tabellenlage anders als im Vorjahr kein Grund besteht, den Edeltechniker zu forcieren.

(Berner Zeitung)