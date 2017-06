Lötschberg-Basistunnel hat alle Erwartungen übertroffen

Es war ein rauschendes Fest mit 2000 Gästen und Medien aus ganz Europa, als am 15. Juni um 9.30 Uhr der erste reguläre Güterzug mit der blauen BLS-Lok Re 465/001 mit Feuerwerk, Rauch und Getöse in Frutigen das Eröffnungsband durchbrach. In Visp begrüssten un­zählige Fähnchen schwingende Schulkinder den Gästetross, begleitet vom damaligen Verkehrsminister Moritz Leuenberger und Bundesrat Adolf Ogi, der als grosser Förderer der ersten Alptransitstrecke gefeiert wurde.

Gingen damalige Prognosen von 70 Prozent Güter- und 30 Prozent Personenverkehr aus, dürfte sich das Verhältnis bis heute genau umgekehrt haben. Oder wie BLS-Mediensprecher Stefan Dauner präzisiert: «Durchquerten im Fernverkehr vor Eröffnung des Basistunnels durchschnittlich 7600 Personen pro Tag den Lötschberg, sind es heute allein durch den LBT über 13'000.»

Der dauernd am Limit laufende Bahnhof Visp lässt grüssen: Der Güterverkehr auf der ganzen Lötschbergachse (also inklusive Bergstrecke) nahm seit 1999 um 408 Prozent zu. Mit 33,6 Millionen transportierten Bruttotonnen erreichte der Güterverkehr einen neuen Rekord.

Erwartungen übertroffen

«Freude herrscht», um Adolf Ogis Bonmot zu verwenden: Der Basistunnel funktioniert hervorragend. Nur 0,13 Prozent der Züge mussten laut Dauner wegen technischen Störungen an der Infrastruktur des LBT über die Bergstrecke umgeleitet werden.

Vor der Eröffnung hatten die Planer noch gehofft, die Störungen unter 1 Prozent zu bringen. Um diesen Standard zu erhalten, werden jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Dafür wurden über 50'000 einzelne Personeneinsätze registriert.

44-mal jährlich rückt die BLS-Feuerwehr vom Interventionszentrum Frutigen aus. Als Gründe nennt der Mediensprecher Lok- und Stellwerkstörungen, Geruchswahrnehmungen, Ge­genstände auf dem Tunnelbankett und anderes. Personen mussten während der ganzen ­Betriebszeit wegen Fahrzeugstörungen nur dreimal auf andere Züge umsteigen.

Periodische Rettungsübungen

Zur Sicherheit werden alle sechs Jahre gesetzlich vorgeschriebene Rettungsübungen durchgeführt; die nächste voraussichtlich 2019. Daran beteiligen sich auch Postauto und private Busunternehmen mit Fahrten in die beiden Tunnelhaltestellen Mitholz und Ferden.

Zudem sorgen 146 Videokameras und 2200 Detektionseinheiten vom Thermometer bis zum Gasmelder für die lücken­lose Überwachung der Tunnel­anlagen. Durch 108 Querverbindungen gelangen gefährdete Passagiere in sichere Zonen.

Zur Sicherheit der Stromversorgung der Infrastruktur im Tunnel – die mit 8 Millionen Kilowattstunden jährlich dem Verbrauch von 2200 Haushalten entspricht – muss bei einem landesweiten Stromausfall im Kraftwerk Kandergrund immer eine der beiden Maschinengruppen innerhalb von 90 Minuten sogenannten Inselbetrieb erstellen können.

Nebst den vielen, die mehr oder weniger gedankenlos durch den LBT fahren, wollten bis dato 41'000 Besucherinnen und Besucher bei Führungen wissen, was im Tunnelsystem abgeht.

(Berner Zeitung)