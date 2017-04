«Das Reisen ist keine Regeneration»

Am Donnerstag konnte ich in Biel zum ersten Mal in der brandneuen Swiss-Tennis-Arena trainieren. Es war ein schönes Gefühl; die Tribünen sehen toll aus, es riecht noch etwas speziell, der Boden hat sehr viel Grip – allerdings verändert er sich von Tag zu Tag. Der Belag sagt mir zu; die Bälle springen mittelhoch ab, man hat genügend Zeit. Doch das ist nicht so entscheidend, als Tennisprofi musst du dich von Woche zu Woche an veränderte Bedingungen anpassen können.

Ich habe bewusst darauf verzichtet, diese Woche in Charleston oder Monterrey anzutreten, damit ich Zeit habe, mich für das Ladies Open tipptopp vorzubereiten. Nach der Rückkehr aus Miami nahm ich es zuerst etwas gemütlicher und erholte mich vom Jetlag. Vor allem nach Flügen gegen Osten habe ich gelegentlich Probleme; einerseits bin ich manchmal nachts wach, anderseits spielt ab und zu die Verdauung verrückt. Doch ich habe mich daran gewöhnt.

Die langen Reisen gehören zum Job, aber ich betrachte sie nicht als Vorzug. Du musst schwere Taschen herumschleppen und hast viele Wartezeiten. Du kannst die Zeit unterwegs zwar nutzen, aber das Reisen ist definitiv keine Regeneration. Nach zwei, drei ruhigeren Tagen daheim habe ich an der Kondition gearbeitet und natürlich auch auf dem Tennisplatz trainiert.

Ich habe in dieser Saison bisher noch nicht so erfolgreich gespielt wie im vergangenen Jahr, doch solche Phasen gibt es immer wieder. Das gilt ganz besonders, wenn du ein höheres Niveau erreicht hast. Ich bestritt 2017 bisher fast nur grosse Turniere, da hängen die Trauben hoch. Trotzdem bin ich überzeugt, mich sportlich weiterentwickelt zu haben. Spielerisch bin ich gut drauf – das möchte ich in Biel zeigen. (Berner Zeitung)