Um 14.45 Uhr absolvierte ich mit Beni Linder, dem Konditionstrainer von Swiss Tennis, eine 45-minütige Einheit. Sie beinhaltete diverse Übungen für die Explosivität. Später spielte ich noch eine Stunde Tennis.

Während eines Turniers muss die Belastung tief bleiben, geht es doch darum, möglichst frisch in die Matchs zu steigen. In der Vorbereitung auf eine Wettkampfphase ist es eine ganz andere Sache, da absolviere ich oft zwei intensive Trainings pro Tag, die sowohl Konditionselemente als auch tennistechnische Übungen enthalten. Gehe ich in den Kraftraum, dann sicher nach dem Tennisspielen.

Normalerweise plane ich meine Tage so, dass ich Wartezeiten auf der Anlage vermeide. Wenn das nicht gelingt, verbringe ich die Zeit im Spielerinnenbereich – nach Möglichkeit mit den anderen Schweizerinnen oder mit meiner Doppelpartnerin. Diese Woche ist die Situation insofern speziell, als ich von meiner Schwester begleitet werde.

Nach dem Tennis stand ein Treffen mit Sponsoren und Gästen im VIP-Zelt auf dem Programm. Und am Abend besuchte ich die Players Party, die es in irgendeiner Form an allen Events gibt. Die Teilnahme ist jeweils nicht obligatorisch, trotzdem gehe ich aus Respekt vor den Sponsoren und Veranstaltern nach Möglichkeit hin. Das geht natürlich nicht, wenn ich am betreffenden Abend oder am kommenden Vormittag einen Match zu bestreiten habe.

Das Wort Party erweckt einen falschen Eindruck. Meistens handelt es sich um ein geselliges Zusammensein mit Speis und Trank. Manchmal werden noch kleine Showacts geboten. Diesmal war die Hauptattraktion die Natur, machten wir doch zwischen 19 und 21 Uhr eine Bootsfahrt auf dem Bielersee. Wir hatten Wetterglück; herrlich, wie die Sonne hinter der Jura-Ket­te unterging. Aufgezeichnet: ar (Berner Zeitung)