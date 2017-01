Die Husarenritte der andern

Vor Jahresfrist kehrte Beat Feuz am Lauberhorn nach einem Achillessehnenriss in den Weltcup zurück. In diesem Winter ist es weniger gut gelaufen. Aus der Ruhe bringen lässt sich der 29-Jährige aus Schangnau darob nicht. Mehr...

Am Samstag werden die Berner Oberländer Weltcuprennen mit dem Riesenslalom­klassiker in Adelboden eröffnet. Fahrer aus der Region steht am Chuenisbärgli aber keiner am Start. Gründe gibt es zuhauf. Eine Ursachenforschung. Mehr...