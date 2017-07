Penetrant grinsend in jeden Fettnapf

Mir ist neulich was passiert, das hat mir echt zu denken gegeben: Ich habe Mitleid mit Petra Gössi bekommen. Die FDP- Präsidentin kritisiert, dass bei einem Ja zur Rentenreform von den 70 zusätzlichen AHV-Franken für Neurentner ein Grossteil ins Ausland abflösse. Weil dorthin immer mehr Pensionäre aus- oder zurückwandern: «Ihnen vergolden wir den Ruhestand auf Kosten der nächsten Generationen», so die Schwyzer Nationalrätin. Dafür kassiert sie tüchtig Prügel. Die halbe Schweiz geht auf Gössi los, selbst die eigenen Leute.

Manch einer sagt nun, Gössi bringe als FDP-Chefin, was man ihr vorher zutrauen konnte: nichts. Ausser zuverlässig Ärger, weil sie keinen Fettnapf auslässt und dabei auch noch penetrant fröhlich grinst. Da ist was dran. Dennoch finde ich den Shitstorm daneben – Abstimmungsschlacht hin oder her.

Betupfte Betagte können sich ja an der Urne rächen. Und überhaupt: «Rentner im Ausland generieren in der Schweiz keine Wertschöpfung», sagt Gössi und wird dafür angefeindet. Aber kritisieren wir mit demselben Argument nicht auch den Einkaufstourismus, ohne zu fragen, warum die Leute das tun?

Politisches Gespür zählt eher nicht zu Gössis Kernkompetenzen, darauf können wir uns vielleicht einigen. Aber immerhin kommt bei der Unternehmensberaterin oben raus, was unten drin ist: echter rechter Wirtschaftsfreisinn. Das ist zwar kein Fähigkeitsausweis. Aber es ist doch was wert in Zeiten, in denen sich Politiker reihum von Parteitraditionen und alten Idealen abwenden.

Heute steigen die Jusos hemmungslos mit der Economiesuisse ins Lotterbett. SVPler wie der Zürcher Gemeinderat Roger Bartholdi sind Gewerkschafter. Grüne wie die Aargauer Ex-Regierungs­rätin Susanne Hochuli schreien nach Asylverschärfungen. Und bei der CVP macht eh jeder, was er grad will. Alle werden sich stetig ähnlicher: Das Parteibuch als Ausdruck einer Haltung? Pustekuchen! So viel Beliebigkeit tut der Demokratie nicht gut, würde ich sagen. Der Wahlbeteiligung schon gar nicht.

Diese Woche bot gar SVP-Nationalrat Thomas Burgherr seine Hilfe im Fall «Carlos» an, weil die Justiz versagt habe. Mit harter Arbeit fände der jugendliche Straftäter, der durch seine schlagende Renitenz national bekannt wurde, auf den richtigen Weg, wusste der Unternehmer auf Facebook: «Ich könnte mir durchaus vorstellen, Carlos zu beschäftigen.» Als die «Aargauer Zeitung» nachhakte, kniff der SVPler freilich: «Ich meine das symbolhaft.» Gott sei Dank! Das hat mich wieder etwas beruhigt: Manches in der Politik wird sich nie ändern. (Berner Zeitung)