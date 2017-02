Kinder, Kinder!

Du bist so ein Aldi-Kind!

Fräulein P. schaut Frau S. verächtlich an. Die gibt böse zurück: Und du bist in René Schudel verliebt!

Frau S., muss man wissen, hat sich einen neuen Fernseher gekauft (nicht bei Aldi). Um diesen schnell zu amortisieren, will sie sich alle Ski-WM-Rennen anschauen und sämtliche Folgen der neuen Staffel «Germany’s Next Top Model». Zweites kommt einer Folter gleich, sogar für Frau S., aber es wird ihr viele Abende bescheren, an denen sie hemmungslos Cüpli trinken kann.

Und sie war jahrelang in Koch Schudel verliebt, bis sie herausfand, dass der für Aldi oder Lidl oder beide in die Kamera lächelt, und entliebte sich unter viel Spott. Weil Aldi-Kind»bei uns schon ein Schimpfwort war, bevor es diese TV-Werbung gab.

Könnt ihr den Song auch schon auswendig?, frage ich, um ein bisschen Frieden auf die Erde zu bringen. Welchen Song? Fräulein P. starrt gelangweilt auf den neuen Fernseher. Dort läuft Reklame. Migros-Reklame. Den zur WM, sage ich, von Pegasus, er heisst «Em­pire». Der ist von 77 Bombay Street, sagt Fräulein P., aber hey, sind eh alles Aldi-Kinder.

Gut wäre, wenn ihn Guillaume Hoarau singen würde, sagt da Frau S. Wir erstarren, Fräulein P. lässt sogar ihr Glas fallen. Der neue Fernseher bekommt ein paar Spritzer ab. Seit wann kennst du Fussballer mit Namen? Sag grad noch, du hast diese Fussballdings-Verleihung im Fernsehen geschaut!

Ist halt ein Schöner, der Hoarau, sagt Frau S. und wird rot. Und 10 Jahre jünger als du!, keift das Fräulein. Und? Sieht trotzdem gut aus! Ach, sagt das Fräulein da, du bist jetzt also ein YB-Kind!

