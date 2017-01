SMS vom Mittwoch, 11. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Hochzeits-Damenhütlein, golden und mit Hutschleier und eine Korbwiege mit kleinen Holzrädern für Neugeborene. In Einigen abzuholen. Bitte nur SMS. 079 690 84 15



Velo-Hometrainer. Gebrauchsspuren, jedoch guter Zustand. 079 277 13 28



Wissensbücher, ca. 20 Stück. 079 441 04 78



Bergbücher. 079 889 48 23



2 Pack Flector EP Tissugel (schmerzstillend, entzündungshemmend, abschwellend).

Nur SMS. 079 412 79 28



HP Tintenpatronen 300XL, 1 x farbig, 2 x schwarz. Abzuholen in 3072 oder gegen Porto versandt. 079 506 16 47



12 leere Doppelliter-Chiantiflaschen. 079 463 38 80



Geschirr, Gläser und Besteck, sowie Aufstellpuppen (von Coop). Gut erhalten.

079 619 36 31



Sofa ausklappbar zu Bett in beige/braun, sehr wenig gebraucht. Abzuholen in Region Konolfingen. 079 442 28 38



8 schöne Wassergläser. Abzuholen in Koppigen. 079 256 43 33



Holzbett mit Matratze 180 x 210 cm und 190 x 90 cm, Schreibtisch mit Schublade, Spiegelschrank fürs Badezimmer 70 x 70 cm. Alles in 3800 Matten b. Interlaken.

078 808 17 81



Metallfräsmaschine. Kreuztisch 100 cm. Marke: G. Dufour. Tel. ab 17 Uhr. 031 755 61 55



Metzger-Blusen Grösse 50 und ein Nähmaschinen-Möbel aus Holz. 034 423 3160



Schnurloses analog Telefon Gigaset A220. In Belp. 077 416 90 13



Buch vom Maler Kandinsky. 079 519 45 05



Grosser, alter Albert Anker Kalender und eine kleine Sammlung Albert Anker Bilder. 2 sehr gute Lattenroste zu 1.60 cm Bett. 078 813 34 88





Gratis gesucht



KitchenAid-Küchenmaschine. 079 823 80 97



Antike Küchenwaage. 079 823 80 97



Gold Card für das Lauberhornrennen für die Kombi am Freitag, den 13.01.2017.

076 367 92 94



Funktionstüchtiger Staubsauger. Raum Thun. 079 331 89 28



Bamix Kochbuch. Porto wird vergütet. 079 202 66 19



Laufgitter verstellbar mit Einsatz. Emmental. 079 657 02 87



Grösseres Keyboard. 076 749 45 44



Mundart DVD für Kleinkinder. Würde mir die Grippezeit etwas versüssen. 079 767 22 73



4 Winterpneus zu Peugeot 306 Cabrio, 195-55-15-R. 4-Loch. 079 767 97 01



Tischpizzaofen mit Terrakotta-Haube. 079 823 80 97



DAB-Internetradio mit WLAN. 079 333 70 20



Westerngitarre für Anfänger im Raum Emmental. 079 353 35 51



Dachbox fürs Auto. 078 800 90 83



Kindertraktor/Trettraktor. Raum Seeland. 078 800 90 83



2 Paar guet erhautni Schneeschueh, Schuehgrössi 39. 079 281 54 94



2 volle Easy Dining Trophy Sammelkarten von Coop. 079 521 61 25



60 bis 65 weisse Stuhlhussen. 079 719 58 83