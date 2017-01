SMS vom Dienstag, 10. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Neuwertige Backsachen: verschiedene Düllen, Ausstecher, Formen usw. Nur SMS.

079 729 03 37



4 Besteck-Etuis, für je 12 Gabeln, Messer, Löffel, Dessertlöffel. Innenausstattung Samt rosa. 079 395 10 13



Durabase Flach-TV 27 Zoll (68cm). 079 488 99 73



8-tung Geocaching-Fans! Garmin Geko 201 Personal Navigator zu verschenken. Bitte nur SMS. 079 306 06 20



Geräumiges, stabiles Gestell. 2 m hoch und 83 cm breit. Mit 8 Tablaren. Abzuholen in Langenthal. 078 677 17 74



Klippan Sofaüberzug, in Grüntönen gemustert. 079 612 05 41



Elektrische Bügelmaschine. Nur SMS. 079 639 53 76



Ecksofa Kunstleder, braun/eierschalenweiss. 260 x 160 cm. 079 761 76 00



Grosser Posten Strickwollresten. Abzuholen in Ostermundigen. 079 643 15 78



Baumwollleintücher weiss. 079 768 18 30



8 bis 10 Europaletten gebraucht. 079 896 59 45



Schneeketten, ungebraucht, passend für 13 Reifengrössen von 175/55-13 bis 195/45-15. 033 437 39 05



Arzt-und Heimatromane. 079 745 70 42.



Fust Elektrogrill G2714 A. Abzuholen in 3425. Nur SMS. 079 474 73 21



Brotbackautomat aus der Landi. 079 214 75 95



Klappbett mit Aufbau ohne Matratze, Höhe: 1.51 m, Breite: 2 m. Tiefe: 41 cm, offen 1.10 m. Abzuholen in 3434 Landiswil. 079 253 73 92



Klappbett, 210 x 60 x 210. Abzuholen in Reichenbach. 079 731 34 46



Zimmerbrunnen. Muss in 3665 abgeholt werden. 078 776 63 11



Einbau-Kühlschrank. Zirka 121 x 56 x 56 cm. Abzuholen in der Region 4900. 076 596 66 99



Computertisch grau, Eiche, 2-teilig. 59 x 50cm und 29 x 63 cm. Muss abgeholt werden in Wimmis. 079 443 42 77



Wohnwand Eiche 3-teilig L: 2.54 m, H Mitte: 2.15 m, rechts und links H: 1.09 m, T: 45 cm. Muss abgeholt werden in Wimmis. 079 443 42 77



Weisser Schreibtisch mit 3 Schubladen und einem Schliessfach, L: 1.20 m, B: 45 cm. Muss abgeholt werden in Wimmis. 079 443 42 77



Velo-Homtrainer abzugeben, mit Gebrauchsspuren, aber in gutem Zustand. 079 277 13 28



Spanisches Kleinmöbeli mit 2 Türli und 1 Tablar. Breite: 105 cm, Tiefe: 38 cm, Höhe 65 cm, Türhöhe 47 cm. Muss in Thun abgeholt werden. Tel. 033 335 03 79.



Märchenbücher. Bitte nur SMS. 079 730 85 37







Gratis gesucht





TripTrap, nicht von IKEA, sowie einen Leiterwagen. Bitte nur SMS. 079 890 47 49



Skihosen und Jacken von Grösse 128 bis 156. 079 382 92 28



Altes Rennvelo (Zustand egal). 077 418 10 33



Coop Trophy-Punkte. Bitte nur SMS. 079 356 19 04



Kleine Heuraufe / Rupfbarren für Schafe. 079 518 51 86



Kerzenwachsresten, Region Emmental. 079 902 51 33



LCD/LED-Fernseher und HD-tauglicher Sat-Receiver. 079 479 43 57



Snowblades. 079 720 60 24



Das Buch „Gregs Tagebuch“ Nr 5/6/7. 079 775 29 01



Kartenspiel "Zahlemann und Söhne", von Ravensburger. 079 779 24 86



Modelleisenbahnen, auch defekte. 079 884 44 53



Korb für mini Wulle u längi dünni Vorhäng. Raum Thun. 079 225 84 79



Peru-Reiseführer. Freue mich auf ein SMS. 079 253 47 71



Kirschbaum-Nachttischli, Höhe ab 60 cm. 079 410 24 61



Pickel, auch defekte, mit oder ohne Stiel. 079 253 46 93



8-Spur-Kassette L: 6.6 cm, B: 4.6 cm. Nur SMS. 079 397 37 34



Verschiedene Briefmarken aus unterschiedlichen Ländern für meinen Enkel. Er hat eben das Briefmarkensammeln entdeckt. 076 459 31 85



Grösseres Keyboard. 076 749 45 44



Filmspule zu Super 8 mm Projektor. Bitte nur SMS. 079 584 79 18



2 VIP-Billette, Samstag oder Sonntag für die Lauberhornrennen. 078 749 20 00



Halbleinene Hose für die Fasnacht, eventuell mit Jacke dazu. Grösse ab L, sowie Frauenkleidung auch für die Fasnacht, aus Gotthelfs Zeiten, auch grössere Grösse.

079 645 17 35



Alte Küchenwaage, weiss, und ein Tablett auf Ständer, Holz. 079 823 80 97



Kindertraktor. 076 322 77 59



Sockenwolle. 079 712 70 18



Carvingski 150/160 cm. Nähe Murten. 079 577 46 44



Zwei gelbe Tassen mit dem Migros-Säuli darauf. 079 361 66 83



Kinderski und Schuhe für Körpergrösse 120 cm. 079 896 59 45





Diverses



Suche Mitfahrgelegenheit am 20. oder am 21.oder am 22. Januar von Bern nach Zürich. Jeweils am Morgen und am Abend zurück. 031 829 67 13