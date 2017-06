SMS vom Donnerstag, 15. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



TV-Standfuss auf Rollen, schwarz, ca. 50 cm hoch. 079 439 98 88



Tiefkühltruhe, Marke: Liebherr, Inhalt: 240 Liter, 8-Jährig, in einwandfreiem Zustand. 079 331 74 66



Runden, hochwertiger Whirlpool (mspa Lite). Neu, nie gebraucht. In 3178. Bitte nur SMS. 079 353 12 00



4-teilige, dunkle Rattanlounge mit Kissen, Foto vorhanden, hat drei kleine Schäden. In 3178. Bitte nur SMS. 079 353 12 00



Diverse Kakteenableger. 079 510 01 84



Holzschrank mit zwei Türen, für Werkstatt oder zum Ablaugen, 190 x 140 x 40 cm. In Mittelhäusern. 079 444 93 16



Schuhschränkli mit zwei Kippschubladen, Breite: 87 cm, Höhe: 97, Tiefe: 36 cm. Abzuholen in Mühleberg. 079 383 71 01



Kalimera: Möchte jemand Griechisch lernen? Habe gute Lernhilfen abzugeben. Raum Thun. Jassas. 079 747 02 11



Tiefkühltruhe, Liebherr. Abzuholen in Innertkirchen. 079 843 73 03



Viele Pins mit dem dazugehörenden Pinboard und eine Blechgarderobe (schon etwas älter, Retro, zwei Abteile, je ein Tablar und eine Stange. Abzuholen in 3326. 079 487 31 58





Reifenständer für vier Reifen und Benzinkanister (10 Liter, neuwertig). In 3018 Bern. 031 992 37 83



Besenstaubsauger Hoover. In Unterseen. 033 823 05 05



Kinderwagen „Hartan Skater“, ab 0 bis 3/4 Jahre, mit Zubehör, Farbe: blau-braun-orange, ideal als Zweitwagen für die Grosseltern. Abzuholen in 3326. 079 487 31 58



Bettgestell, Eiche, massiv, Grösse: 190 x 160 cm, inkl. 2 neuwertige, verstellbare Untermatratzen. Abzuholen in 3534. 077 473 05 96



Saatgutgestell aus Alu, für Gewächshaus, Länge: 200 cm, Breite: 52 cm, Höhe: 92 cm. Abzuholen in 3176. 079 403 18 45



Alle vier Bände der Twilight Saga. Abzuholen in Interlaken.079 746 37 77



Heathkit Messegeräte, Röhrenvoltmeter, Signal Generatoren, usw. Für Bastler. Abzuholen in 3422 Rüdtligen. 079 208 99 92



Puzzles (500 bis 3000 Teile) und vier Plastikstühle für Kinder in rot, blau, gelb und grün. Muss abgeholt werden in Schönbühl. 079 295 47 77



Katzenschreck. In Hilterfingen. 079 251 36 69



Bowle-Service (10-teilig), 1 Set Wirtshaus-Karaffen (1, 2, 3, 5, 10 und 20 dl). 079 722 45 07



Damenvelo (fahrbar) und zwei alte Kompostgitter. Nur SMS. 079 231 31 41



Marmor Salontisch, grau meliert, 2-teilig, schwer. Foto kann auf Wunsch verschickt werden. Muss am 21. Juni in 3178 abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 225 75 28



50-Liter-Korbflasche, 200-Liter-Plastikfass, Alu-Mistkarette (flach). 079 857 80 01



Zwei WC-Ringe mit Deckel, Steinmotiv. Abzuholen in Mühleberg. 079 383 71 01



Zwei Hörgeräte (Phonak), sechs Jahre alt. Mit Zubehör. 079 362 44 60







Gratis gesucht



Galvanisierter, mittelgrosser Waschzuber. 079 227 80 84



Fahnenstange (Höhe: 6 bis 8 Meter). Bitte nur SMS. 079 211 48 76



Kühlschrank, ca. 85 cm hoch. 079 356 30 21



Klimagerät für Dachstock. 079 467 12 72



Kleinen Gefrierschrank. Im Grossraum Burgdorf. 079 353 35 51



Kleppermantel, Grösse: M, grau-glänzend. Bitte nur SMS. 077 432 98 83



Kleine Gartenlounge. Bitte nur SMS. 079 582 50 17



Weinkisten. 079 863 76 33



Isofix-Station zu Maxi-Cosi, 0 bis 9 kg. 079 736 66 24



Gut erhaltene Waschbecken aus Blech. Umgebung Bern. 079 362 82 72



Für Kinder-und Jugendcamp, zum Basteln: Leder und Lederreste, Felle, Holz- und Glasperlen. Raum Thun/Berner Oberland. 079 173 28 38



MigrosMania. Porto wird natürlich vergütet. 079 791 49 13



Trio Silk Seidengarn, anthrazit 11, 50 gr/95 m, von Trio Wolle AG. Gekauft ca. 2009. Wo hat es Restbestände? 079 344 12 53



Puppenwagen, Trettraktor (eventuell mit Anhänger), aufblasbares Bassin und Spielhaus (eventuell aus Stoff). 079 841 70 50



Luftentfeuchter, elektrisch. 076 749 45 44



Verein sucht Metall- oder Holzregal, Vitrine, Bücherkarussell oder Bücherturm. 079 927 18 77



Alte Messingglocke mit Lederriemen. Wird abgeholt oder Porto bezahlt. 079 334 03 88



Grosse Palme oder Zitrussträucher. 078 935 74 65



Drei Kissen, ca. 40 x 40 cm, viereckig. Raum Emmental. 079 823 80 97



Swissmilk-Punkte. 079 423 20 82



IK PVC-Windelhosen (Krankenhosen), Gr. M. 077 432 98 83



Altes Leiterwägeli. Ich hätte etwas zum Tauschen. 079 381 66 91



Kühlbox mit 12 Volt Stecker. Sollte noch gut funktionieren. Gerne Raum Emmental. 079 429 89 84





Diverses



Verloren: Blaue Jacke, Esprit, Grösse: L, mit Portemonnaie (viele Ausweise darin) in Innentasche. Am 13. Juni gegen 16 Uhr in Ostermundigen, im Bus oder Nähe Bushaltestelle. Finder bitte melden. 079 767 55 02



Wer vermisst beringte Brieftaube? Bettelt um Futter beim Schoren im Gwatt. 077 466 54 90