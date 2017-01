SMS vom Donnerstag, 19. Januar 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



7 Ordner Kaffeerahmdeckeli, abzuholen in Kandersteg 076 448 08 04



Verschiedene Schallplatten und Singles.

079 737 76 30



Elektrische Schreibmaschine compacta 400. SMS an 079 527 95 53



Kommode 95 x 120 cm, Kommode 100 x 70 cm; Kommode klein mit zwei Schubladen. Abzuholen in Derendingen 079 342 13 10



Davoserschlitten: Region Interlaken.

079 385 12 47



Je 2 Duvetanzüge 160 x 200 cm und 130 x 150 cm, dazugehörend Kissenbezüge 65 x 100 cm und 65 x 90 cm. Grundfarbe dunkelgelb. 2 Duvetanzüge 130 x 160 cm uni hellgelb. Alle Baumwolle. Agglomeration Bern. SMS 079 455 77 79



Arbeitstisch H 85/B 60/ L 260 cm. In Wynau. 079 283 63 86



Weingestell für Keller. Abzuholen in 3035. Nur SMS. 077 403 21 35



90 Gourmet-Bücher "Edition Willsberg". 079 748 73 23



Warme und starke Winterhose aus Trunser Stoff. Bund 104 cm, Schritt 82 cm. Zustellung möglich. 076 419 63 01



Modellbahn H0. Diverse alte mechanische Umschalter. Mehrheitlich von Märklin. Bitte nur SMS. 079 693 60 11



Heilsarmeeuniform für Männer Grösse L, mit Hut, Damenheilsarmeejacke Gr.38, mit Hut. 078 813 34 88



Bananenschachteln zum Zügeln. Im Gwatt abzuholen. 079 561 25 92



Verschiedene Duvet- und Kissenanzüge in rosa, Disney-Prinzessinnen, Hello Kitty, 160 x 200 und 100 x 65. Abzuholen in Thun. Bitte nur SMS. 079 237 64 07



Skischuhe Head grau Gr.39, Skihelm uvex schwarz. 079 633 90 65



7750 BEA-Punkte. Bitte nur SMS und Adresse. 079 693 63 32





Gratis gesucht



Brennholz, auch zum selber Holzen. 079 902 51 33



Felchenrute, Raum Thun. Nur SMS. 076 534 39 97



Cover-Overlockmaschine. Bitte nur SMS. 079 657 21 61



Kinder-Skischuhe, entsprechend Schuhgrösse 23/24. 079 697 35 67



TV Gerät ab 32 Zoll. Thun und Umgebung. Wird gern abgeholt. Bitte Foto. 076 565 00 60



Wär schänkt mir Spitzeli u Bändeli. 079 225 84 79



Tiefkühler, Kühlschränke, Kochherde, Nähmaschinen. Für Hilfsprojekte. 078 843 40 51



Auto-Einsteighilfe für Hunde (Rampe). Raum Bern. 079 216 87 49



Radio mit Doppelkassettendeck. 079 517 38 19



Ladekabel zum Samsung S 4 19095. 079 517 38 19



Berndeutsche Bücher von Hanny Schenker-Brechbühl. 079 609 91 13



Winter-Schwangerschafts- oder Tragejacke Grösse S/M. Region Emmental. 079 794 82 14



Intakte Waschmaschine. 079 767 17 32



BEA-Punkte, Puppenkleider alle Grössen und Kinder-CDs für Kinder ab 3 Jahren. 079 397 37 34



Kinderski 70 cm. 078 710 48 15



Kinderlanglaufset, Schuhgrösse 34/35. 079 509 65 77



1 Paar alte Holzskis, werden abgeholt. Nur SMS. 077 403 21 35



Zobobohrer oder Forsterbohrer 80mm. 079 812 69 52



Buch. Kathrin Rüegg: Was die Grossmutter noch wusste.

079 728 40 20



Bett mit Rahmen und Frontschutz für kleines Kind, damit es nicht rausfällt. Matratzengrösse 90x200 cm. Region Interlaken. 076 339 56 78



Neuwertiges Elektromaterial für Hausrenovation (Steckdosen und Schalter, Verteilerkästen metall, evt. Zählerschrank metall mit mehreren Zählerplätzen).

076 451 45 44



Hometrainer. 079 737 76 30



Matratze 160 x 200 cm zum Isolieren. 079 342 13 10



Kuchengitter rund. 079 823 80 97



Flachbildfernseher nicht älter als 5 Jahre. 079 467 12 72



Gut erhaltenes Kindertischli und Stühle. Wer hätte Angebot, gerne mit Foto? Merci!

076 520 42 71



Weck-Einkochtopf. 079 569 20 60



Modelleisenbahn; Spur und Modell unwichtig. Und 3D-Bücher (Pop-up.) CD-Hörbücher (kein Horror). Nur SMS. 079 448 72 54



Flachbildschirm-TV ab ca.100 cm. In Thun und Umgebung, wird gern abgeholt.

076 565 00 60



Wer hat Freude frisches Gemüse selber anzubauen? Zwei Gartenbeete zu vergeben. Werkzeug vorhanden. In Hünibach. Tel 079 453 50 39





Diverses



Pedro Lenz in Grosshöchstetten 3./4.Februar 2017: Wer hilft Tickets tauschen? Unsere 2 Tickets vom Samstag, 4. Februar gegen 2 Tickets vom Freitag, 3. Februar 2017. 079 234 62 30



Ich habe am 17. Januar meinen Flyerschlüssel bei der Migros Dürrenast verloren. Ich bitte den Finder, ihn abzugeben. Danke. Nur SMS.

079 665 05 22



Macht öpper ev ou e Handelsschuel? Ig suche öpper dasme chönnti zäme lehre. Würd mi ufne Antwort fröie 076 497 20 40



