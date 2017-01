SMS vom Freitag, 20. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Overlockmaschine Brother 760 DE. Wegen Nichtgebrauch. Abholen in Neuenegg. 076 546 67 42



Wandregal in Schneckenform. Für CDs oder kleine Bücher. 70 cm Durchmesser. Wandspiegel „Krabb“ (Ikea), ungebraucht, 40 x 160 cm, in vier Teilen. 079 288 64 03



Kalbergatter (Holz) an Bastler. Rasenmäher Jonsered, mit Batterie (Benziner). 078 678 90 65



Elektrische Orgel. Abholen in 3375. 079 660 47 85



Flachbildfernseher, nicht HD, muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 412 57 25



Heller, massiver Holzschreibtisch mit zwei integrierten Schubladenstöcken. B x T x H 140 x 85 x 74 cm. Abzuholen in Lützelflüh. Bitte nur SMS. 079 364 52 11



Modellbahngelände auf Holzbrett montiert, ca. 150 x 100 cm. Mit kleiner Lok und Güterwagen. Nur SMS. 077 405 31 42



Beige Snowboard-Hose, Gr. XS, für „wärmere“ Wintertage. Stoff nicht dick. Sowie schwarze Skihose, Gr. L, mit schmaler Taille, ohne Hosenträger. Bitte nur SMS. 079 462 05 08



7 vollni Tefal-Charte vom Volg. 079 694 65 04







Gratis gesucht



Coop-Skigutschein Grindelwald–Wengen. 079 564 53 25



Rosenquarz. 079 225 84 79



Nähmaschine, die noch funktioniert. Für Bergbauernfamilie. 079 626 63 46



Lego Duplo. 079 411 56 27



Funktionstüchtige Gitarre. 079 291 58 52



Zündholzschachteln zum Basteln. 079 482 63 29



Gitarre. Auch wenn Sie gewisse Mängel hat. Bitte nur SMS. 079 848 38 36



PVC-Windelschutzhose, Grösse M. 077 432 98 83



Kitchenaid-Küchenmaschine. Sowie eine kleine Holzleiter. Raum Emmental.

079 823 80 97



CDs von den Schlümpfen. Porto wird übernommen. 079 568 51 75



Dicke Altholzbretter mit Rissen, Wurmlöchern und Ästen. Länge mindestens 180 cm. 079 823 80 97



Alter Messing-Kerzenhalter. Whatsapp. 079 483 20 63



Kirchgemeinde sucht Kapplas oder ähnliche Hölzli. 079 632 07 93



Alter Verkäuferliladen oder Zubehör. 079 518 83 81





Diverses



Gefunden auf dem Parkplatz Bonstettenpark in Thun: 1 Kinderwagenketteli, blaue Chrälleli und Namen Lorenz Mauro. 079 459 49 87



Wer strickt für mich Pullover oder Socken? Die Wolle habe ich. Bitte nur SMS. 077 468 20 31