SMS vom Freitag, 3. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Volle Coop-Trophykarten. 079 654 83 75



Balkontrockner, drehbare Spinne, max. Befestigungshöhe 3 m. 079 335 91 71



Neue Matratzenauflage 6 cm (Topper). Grösse 90 x 200 cm. In Steffisburg. 079 615 96 88



Reste von Baumwolle-Modegarn. 034 415 16 93 / 079 581 63 33



Abzugeben: 30 Stück 45-Touren-Musik-Platten, zum Beispiel von Freddy, ohne Hüllen, in Thun abzuholen. 078 766 23 62



Brennholz-Walzen, ca. 1 m breit, 10 cm Durchmesser. 077 499 92 49



Zubehör für Meerschweinchen (Häuschen, Stall für draussen, etc.). Masse: 116 x 63. 079 753 47 42



Damen Boyfriend-Jeanshose, blau, Gr. 36, in Stettlen. 077 496 24 64



1 Rückenpanzer für Ski- oder Snowboardfahrer für Jugendliche und 2 orange-schwarze Suva-Velohelme. 078 687 60 69



Zwei hochstehende Klappbetten, weiss. Müssen in Seftigen abgeholt werden. 079 384 69 46



Video inkl. VHS-Kassetten, neu. In Rüfenacht. 079 434 12 52



Mottenschrank, blaues Vlies mit Sichtfenster, 165 cm hoch, 90 cm breit, 50 cm tief, im Moment aufgestellt in 3114. 078 863 68 65



Heimorgel, Marke „Lowrey“, defekt. 079 460 54 82



Ungebrauchte Patronen der Serie 364 für HP Drucker. Bitte nur SMS. 079 646 92 16



5 Kathrin Rüegg Bücher. Abzuholen in Thun. 079 626 45 19



4 Halstücher. Nur SMS. 079 462 14 90



Salontisch aus Metall mit Glas, 770 x 770 x 450. Abzuholen in 3665.

033 356 29 20



Zwei Lautsprecher (Philips), 20 Watt, H: 42/B: 17/T: 18. Abholen in 3047. Bitte nur SMS. 079 729 03 37



Robuster Holz-, Spiel- und Basteltischfür kleinere Kinder. Masse: 140 x 81 cm / Höhe 56 cm. Muss abgeholt werden. 076 540 66 12



Ab King Pro Bauchtrainer, älteres Modell, funktioniert einwandfrei. Muss zusammengebaut werden. Abzuholen in Kandersteg. 079 393 61 29



Lampenschirme, 1x Peddigrohr natur, D: 40 cm, H: 23 cm. 1x Glas in weiss bis braun, Wellenmuster, D: 55 cm, H: 33 cm. Kann in Frutigen abgeholt weden. 079 745 75 68









Gratis gesucht



Coop Trophy. Bitte nur SMS. 079 780 70 56



Playmobil jeglicher Art. 2 Jungs würden sich freuen. 079 753 47 42



Langlaufski für Skating-Anfängerin, sowie Stöcke und Schuhe Grösse 38/39. 079 399 56 46



Rollschuhe mit 4 Rollen, Gr. 39 u. 42/43. Bitte nur SMS. 077 421 76 85



Dörrapparat. 079 616 92 36



AMC-Pfanne, ca. 20 cm hoch. Bitte Foto. 079 823 80 97



Kochlehrling sucht Kisag- oder iSi-Rahmbläser. 078 912 62 92



Pin zum Anstecken und zum Sammeln. Porto wird übernommen. 079 393 89 19



Modellbaukasten für ein Schiff. 079 329 17 91



Koch-Arbeitsbekleidung für Fasnacht. Darf auch alt sein. 079 520 62 17



Gemüse-Blumenbeete zum Pflegen in Region Thun. Bitte nur SMS. 079 227 24 74



Fatboy Sitzsack. Farbe ist egal. 076 583 25 54



Schiff Modellbaukasten fürs Altersheim. 079 329 17 91



Lötstation, Drechslerbank und Bohrmaschine. 077 470 52 08



Controller zu Super-Nintendo. Bitte nur SMS. 079 462 80 66



Buch „Fundamentum Mathematik und Physik - Formeln, Begriffe, Tabellen“ für Sekundarstufe 1 und 2. Bitte nur SMS. 078 687 60 69



Kleiner Leiterliwagen. Umgebung Thun bis Langnau. 079 724 26 53



Äs Töffli zum „Zwäg mache“. Zustand Nebensache. 079 729 12 16



Papier-Container, schwarz. 079 524 76 02



Stativ mit Fernrohr für NSV. 079 524 76 02



Nikon d90 oder d3200. 078 745 62 55



Funktionierende Tischbohrmaschine für die Hobbywerkstatt. Wird abgeholt. 079 313 10 18



Gut erhaltene Mikrowelle/Ofen. 079 467 12 72



Märklin Modäuisebahn, o kaputti. Danke. Ha AHV u Zyt. 079 884 44 53







Diverses



Verloren in Roggwil, Rotbrüstelistr: Braunes Schlüsseletui mit blauem kleinen Messer. 076 310 43 72



Verloren am Mittwoch, 25. Januar, im Zug S1 Thun-Münsingen: meine Kappe Jack Wolfskin Stromlock Fleece, gestrickt mit dunkelblauem Innenfutter. Besten Dank dem ehrlichen Finder. 079 284 25 30



Fotoapparat verloren vor 3 Wochen zwischen Münchenbuchsee und Burgdorf. 079 524 76 02



Ufgstellts Jodlerchörli im Amt Thun suecht versierti Jodlerin. Probe-Abe ist am Mittwoch. Chumm mach mit. 077 411 88 30



Am Bahnhof Langenthal wurde ein rotes 3-Gang-Damenvelo mit Körbli gestohlen. Für Hinweise sind wir sehr dankbar. 062 922 91 89



3 Schlüssel mit Anhänger (Leopard) verloren am 25. Januar auf der Strecke Münchenbuchsee-Bern Lindenhof/Länggasse. Merci viu Mau. 079 890 90 33



Wär het Luscht u Fröid mit mir äs Theäterli im Altersheim ufzfüehre? 076 502 99 20