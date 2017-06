SMS vom Mittwoch, 14. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Je 1 Laser-Druckpatrone zu Brother MFC-Laserdrucker. Original verpackt. 1 Black (schwarz) TN-135 BK, 1 Cyan (blau) TN-135 C. Passen auch zu Brother Drucker: DCP-9040CDN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW. 079 310 30 00



Werkbank mit Metallschublade und Metallfüssen. Deckblatt aus Holz, 4 cm dick. L: 135 cm, B: 60 cm, H: 86 cm und diverse Schiffstaue und ein Bergsteigerseil. 033 335 28 15



Polstergruppe, Stoff, blau. 2.30 x 2 .60 m und Hocker, 55 x 85 cm. 077 424 90 78



Billett für „Andreas Gaballier“-Konzert vom 17. 06. 2017 in Birrfeld. 079 512 45



Schöner Gummibaum. Nähe Thun. 079 311 08 09



Badezimmermöbel, grau/weiss mit Lavabo-Unterschrank, B: 70 x T: 52 x H: 52 cm. Inkl. Mischbatterie-Kugler. In Uetendorf. 079 318 20 06



Eternit-Blumenkistli. 4 Stück à 60 cm. In 3510. 079 385 70 52



Home-Cinema-Komplettanlage, Philips 3000 Serie. Muss in Bolligen abgeholt werden. 079 745 02 38



Holzpult mit 1 Schränkli u. 3 Schubladen. 079 514 44 15



Polstermöbel bestehend aus: 3er-Sofa, B: 224 cm x H: 80 cm x T: 90 cm; plus 2er-Sofa, B: 170 cm x H: 80 cm x T: 85 cm. Farbe blau, aus Stoff. 079 3415711



Diverse Konfigläser mit Deckel. 076 539 80 90



Camping-Küche, zusammenlegbar. In Münsingen. 079 489 19 22



Bett mit hellem Naturholz und mit sauberer Matratze. Abholen Nähe Kerzers. 079 461 84 35



Tonbandkassetten-Deck, Pioneer CT-S620. Abholen in 3098. 079 714 46 61



Gut erhaltene Eckpolstergruppe mit grauem Velourstoff, modern. Abzuholen in Walkringen. 077 470 04 85



Schönes, dunkelbraunes 2er-Kunstledersofa, 3-jährig, neuwertig. 079 405 30 33



Wanduhr Lacastel-CH, Gehäuse Holz (Buche/Esche). Eingefasst. Mech. Uhrwerk, Pendel, 2 Gewichtsteine und Schlagwerk. 079 651 36 40



Aquarium: 100 x 40 x 40 cm. 079 640 68 09



Tasche mit Lederresten. Nur SMS. 079 601 78 76



Schuhschrank, weiss, H: 97, T: 36, B: 87 cm. Abzuholen in Mühleberg. 079 383 71 01



Kleiderschrank, Buchenholz, 3 Schiebetüren. B: 150 cm, H: 226 cm, T: 60 cm. Muss demontiert werden. Nur SMS. 079 627 15 22



Bett, sehr guter Zustand, mit sauberer Matratze. Holz braun. Nur SMS. 079 339 83 74



Bett, 1.60 m, schwarz. 079 863 76 33



20 verstellbare Metallbügel für Balkonkisten. Müssen in Niederwangen abgeholt werden. Nur SMS. 079 282 41 16



Leo Tolstoi, alle Werke, 12 Bände. 077 422 19 20



Gratis gesucht



Altes Töffli. Auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Migromania-Lego. 078 635 92 98



Modelleisenbahn. Von Spur Z bis LGB. Modell unwichtig. Keine Fertiganlage. Nur SMS. 079 448 72 54



Grosses Trampolin mit Netz und eine Rutschbahn. 078 635 92 98



Kleiner, funktionstüchtiger Tiefkühlschrank. 079 318 20 06



Rennvelo. Sollte fahrtüchtig sein, kleinere Reparaturen möglich. 078 692 00 07



Schraubzwingen und dergleichen. 079 676 67 41



Bonsaischalen, rechteckig und oval, in allen Grössen ab ca. 15 x 20 cm. Nur SMS. 079 788 74 41



Gebrauchtes Smartphone für Whatsapp. 079 733 49 59



BMX-Velo. 079 823 80 97



Gut erhaltenes Bett: 160 x 200, inkl. ein oder zwei Lattenrost, inkl. Ein/zwei Matratzen. Raum Schwarzenburg-Bern. 076 805 96 99



Für Kindergarten: eine Hängematte aus Fallschirmseide. 079 798 61 62



Ping-Pong-Tisch und Tipi-Zelt für Sommerlager. 077 427 35 45



Sauzahn, Schaufel, Blatthacke, Vorschlag- oder Spalthammer für Gemeinschaftsgarten in Thun. 076 336 13 14



Kleiner Hühnerstall für bis zu 7 Hühner. 079 340 86 77



Für Gemeindespielabende in Zollikofen: Jassteppiche. Nur SMS. 078 727 63 18



Milchkanne aus Aluminium, nur für Wassertransport. 079 510 54 81



Gebrauchter Tennisschläger, als Deko für ein Geschenk. Belp. 079 313 68 62



Gut erhaltenes Damenfahrrad. 079 341 15 85





Diverses

Vergessen: Sonnenbrille am Sonntag auf dem Tisch in der Cholerenschlucht. Danke dem Finder. 077 459 23 42