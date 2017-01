SMS vom Mittwoch, 18. Januar 2017

Im Überblick

Zu verschenken



Verschiedenes, sauberes Verpackungsmaterial.

031 311 40 23



Fax brother 2840. Muss in Thun abgeholt werden. 079 766 06 45



Stabiler grosser Einkaufstrolly. Gut erhalten. 079 659 50 19



15 ungeöffnete Farmmania inkl. Traktor dazu. 078 670 16 93



Vorkeimharassli aus Holz, Getreide-Jutesäcke 100 kg, Kaninchenfuttergeschirr, Barrli Milchbrente Alu 20 l, Milchsieb Chromstahl und Alu, 3-Bein-Heinzen, Pferde-Brückenschlitten. 078 678 90 65



Hp-Laptop (Kaufj. 2012), betriebsbereit, aber selbst konfigurieren. Abholen in Thun.

Nur SMS. 079 452 00 88.



Kinderbett aus Holz mit Matratze. Abzuholen in 3302. Bitte nur SMS. 079 568 80 77



4 Tintenpatronen, schwarz, gelb, grau. Pixma IP 4850, 4950, IX 6550, MG 5150 für Canon Drucker. 079 708 50 30



Arbeitstisch H85/B60/L260 cm. In Wynau. 079 283 63 86



Polstergruppe, L-förmig, écru. Doppelbett machbar, 280 x 148 cm. Abzuholen in 3053. 079 612 87 13



2 Sony- Boxen für Stereoanlage (schwarz). 079 695 72 60



Eintrittskarte Ferienmesse St Gallen. Nur SMS. 078 947 33 99



Roger-Federer-Calendar `17. 079 557 58 33



Klavier Schmidt-Flohr, guter Zustand. Abholbereit in 3272 Walperswil. 078 726 97 18



Aqua-Dynamik Wasserbett. Muss in Bern ab-gebaut/abgeholt werden. 077 458 00 91



Flachbildschirm-TV Panasonic Viesa, 106 cm. 078 809 30 75



Staffel 3 "Haus Anubis" 8 DVDs gegen Angabe des Codewortes des "Clubs der alten Weide". Abholen in 3110. 079 317 24 56





Gratis gesucht



Funktionierende Mikrowelle. Umgebung Langnau i.E bis Hasle- Rüegsau. 078 200 91 71



Damenschlittschuhe Grösse 38. 079 524 76 02



Papiercontainer. 079 524 76 02



Schallplatten Blues, Rock, Pop, Soul, Reggae. 079 267 10 19



Autogarage. 078 768 02 02



1 - 2 Fonduepfannen für Induktionsherd. 078 768 02 02



Bettüberzüge. 078 768 02 02



Globibücher für unsere Grosskinder. Nashörner, Sport und Geheimnis haben wir schon. 079 355 97 32



Töffli zum Zwägmache. Zustand Nebensache. 079 729 12 16



Märklin Modäujsebahn o kaputti. 079 884 44 53



Skigutscheine Wengen-Grindelwald. 079 564 53 25



Reiseführer Strassen-Freizeitkarte Costa Brava und Costa Dorado. Nur SMS. 078 947 33 99



Brennholz auch zum selber Holzen. 079 902 51 33



Herren Skihose oder Skioverall in Grösse S oder M. 076 342 68 31



Volle Coop Trophykarte. 079 573 48 47



Grosse Stücke Stoff oder Tischtücher sowie Dekomaterial. Raum Thun. 079 225 84 79



Töffli, darf auch defekt sein. 079 729 12 16





Diverses



Verloren: Seidenschal, blau/türkis. Am Samstag 14.1.

Nachmittags in Erlach beim Hotel Schlossberg.

Zahle Finderlohn. 079 714 37 10



Verloren am 14.1.17 in Roggwil 1 Schlüsselbund mit Autoschlüssel (Toyota), Hausschlüssel und Briefkastenschlüssel. 079 731 22 39



Ich habe am 17.1 meinen Flyerschlüssel bei der Migros Dürrenast verloren. Ich bitte den Finder ihn abzugeben. 079 665 05 22