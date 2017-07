SMS vom Mittwoch, 19. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



7 neue, original verpackte Bewerbungs-Mappen mit Klemmschiene. Abzuholen in Uetendorf oder Versand gegen Porto. 079 243 03 49



Klavier, Burger-Jacobi, braun. 079 271 88 00



Kleiner Zimmerbrunnen. Abzuholen in Wynigen. 034 415 24 34



Sessel, dunkelblau. Muss in Boll/Bern abgeholt werden. 079 536 96 37



Grüne Regentonne, 300 Liter, mit Deckel, in gutem Zustand. Muss abgeholt werden. 077 448 06 38



Sehr stabiles Eisengestell, Einzelanfertigung,125 x 80 cm, ohne Tischplatte. Foto kann auf Anfrage geschickt werden. Muss in 3095 abgeholt werden. 079 671 27 56



Werkbank B: 170 cm, T: 80 cm, H: 80 cm. Mit 7 Schubladen. Abzuholen in Hünibach.

079 532 53 15



Kopiergerät Kyocera KM-1505 inkl. 2 volle Tonerkassetten. Wenig gebraucht, ca. 8000 Seiten. In 3775 abzuholen. 079 238 18 27



Weisses Lavabo-Unterschränkli. Beschichtung oben hat Flecken und Abschürfungen. In Grosshöchstetten. 079 687 64 99



Mikrowelle Bauknecht MCCD 4820. Region Langenthal. 079 589 65 45





Gratis gesucht



Emmi-Punkte. Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand beim Sammeln hilft. 078 765 77 50



Runder, einfacher, gut erhaltener Tisch. Zirka 74 cm hoch, Durchmesser 1 m. 079 488 47 13



Modelleisenbahn (Schienen/Zug). Nur SMS. 079 409 52 47



Ältere Holz-Bockleiter. 079 889 75 21



Poster von Alfa Romeo oder Kalender. 079 823 80 97



Universalhundegitter für das Auto. 079 451 47 11



Sigg- oder Jura-Brezeleisen. 078 895 52 52



iPad, um Kindern bei Aufgaben zu helfen. 079 310 58 31



6 Obst-/Gemüsekisten. Raum Thun. 079 789 80 90



Hirsekissen oder ähnliches, ca. 40 cm/25 cm. 079 355 97 32



Stoffreste, Baumwollgarn u aues wos zum Näie brucht. Bitte nume SMS. 079 684 68 47



Hochdruckreiniger mit viel Power. 380 Watt. 079 467 12 72



Grillmotor-Batterie. 077 439 39 56



Ticket fürs Unspunnen-Schwingen. 079 751 64 40



Musikinstrumente (Geige, Gitarre oder Handorgel). 079 567 43 32



Herrenfahrrad. In Ostermundigen. 079 654 65 57



Wer hat Freizeit-Franken-Sticker von der Migros? 079 415 21 81





Diverses



Wer würde uns zwei ungarische Damen-Folkloreblusen mit Stickerei-Motiven zur Verfügung stellen, für ein Multikultifest im August 2017. Grösse M-L. 077 452 69 10



Gefunden beim Kreisel Freiburgstrasse/Hallmattstrasse: Rundes, schwarzes Etui mit diversen Musik-CDs. 079 301 96 64



Wer vermisst sein schwarzes E-Bike? Raum Spiez. 077 440 95 09