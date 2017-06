SMS vom Mittwoch, 21. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Gartencheminée (Waschbeton), Hut leicht defekt. Abzuholen in Thun. 079 283 71 83



4 Stahlfelgen zu Toyota Yaris. Keine SMS. 079 779 60 32



Coop Minionmarken: 8 Stück. Nur SMS. 079 613 15 44



Umzugskisten, 9 Stück, 1x gebraucht, faltbar, müssen abgeholt werden. 078 810 0158



Militärsachen (Rucksack, Schuhe, Schlafsack, etc.) Zum Abholen. 079 219 55 63



7 Betonröhren, 1 m lang. Durchmesser 16 cm. Abzuholen in Wynigen. 078 823 58 93



Fanartikel vom SC Bern. Trikot, Schale, Gilet und Becher. Müssen abgeholt werden. 079 219 55 63



Schaumstoffmatte als Notliege, 200 x 112 x 12 cm. 079 632 73 56



Wegen Wohnungswechsel: 1 freistehende Abwaschmaschine (Bosch), Höhe 45 cm, Breite 55 cm Tiefe 48 cm. Muss in Münsingen abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 884 00 48



Gartenschaukel (Hollywood-Schaukel), 3 Plätze, Metall, inkl. Polster, gebraucht aber guter Zustand. Abzuholen in Rubigen. Nur SMS. 079 906 56 75



3-Gang-Mädchenvelo, rot, fahrbereit, sowie Schildkrötensandkasten. 031 721 02 69



3 grosse, kleinblättrige Efeus, winterhart. In Langenthal. 079 488 47 13



Korbsessel ohne Kissen. 079 615 91 33



Matratze Bico Clima Luxe soft. 95 x 200 cm. Agglo Bern. 079 455 77 79



Brauner Schreibtisch mit 3 Schubladen, 110 x 55 x 72 cm. Nur SMS. 079 414 02 68



2 Sessel und 1 rundes Tischchen (Louis quinze-Stil). Abzuholen Nähe Kehrsatz. Bitte nur SMS. 079 486 95 94



Frische Minze aus dem Garten, zum Dörren oder Einfrieren. Abzuholen in 3506. 079 863 96 23







Gratis gesucht



2 Kinder-Campingstühle. 079 753 47 42



Luftentfeuchter, elektrisch. 079 754 89 69





Sammlerin sucht Fingerhut aus Hamburg. 079 771 68 74



E-Bike oder Mountainbike. 076 749 45 44



Taschenuhren und Armbanduhren, auch defekt. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Für Kindercamp: Lederreste, Glasperlen, Holzperlen aller Art und Muscheln zum Basteln für Traumfänger. Raum Thun. 079 173 28 38



12-jähriger sucht eine funktionierende Fischerausrüstung. 079 223 07 42



Plotter Cameo. 079 823 80 97



SBB-Palette-Aufsteckrahmen, 80 x 120 x 40 cm. 079 335 07 91



Frisch geschorene, weisse Schafwolle zum Weiterverarbeiten. 079 777 73 48



Alter Rucksack aus den 40er-/50-Jahren, eventuell Tornister. 079 377 81 58



Sandfilterpumpe für einen Pool. 079 699 43 50





Diverses



Gefunden am 18.6.2017 in Toffen beim Bahnhof: Handy. Wurde auf dem Polizeiposten in Belp abgegeben. 079 385 60 69



Suche Mitfahrgelegenheit am 25.6.2017 zum Oberländischen Schwingfest in Grindelwald. (Wohne in 3506). 079 751 64 40



Vermisst wird eine griechische Landschildkröte, 55 Jahre alt, ca. 25 cm gross. Sind für jeden Hinweis dankbar. 079 502 46 17



Gefunden in Allmendingen am Allmendingerbächli: graues Damenvelo Crosswave Steelrider mit schwarzem Körbli. 079 566 01 16



Verloren am Samstag, 17.6.2017, am Vormittag: meine silberne Swatch-Damenuhr. Region Thun Berntor oder Frutigenstrasse. Da es sich um ein Geburtstagsgeschenk handelt, würde ich mich sehr freuen, sie zurückzubekommen. 079 233 50 90



Verloren: Gelbgoldring mit Brillant in Weissgoldfassung am Sonntag, 18.06.2017, auf der Damentoilette des KK Thun um ca. 12:20h liegen gelassen. Viel Herzblut hängt an diesem Ring. Finderlohn zugesichert! 079 792 91 05



Ich vermisse meine Klarsichtbrille. Verloren im Raum Beatenberg, Postauto, Altersheim, usw. 033 822 58 48



Damenuhr verloren (Metallband). Areal Spital Burgdorf. Finderlohn. 079 288 98 48



Gefunden am Sonntag Nähe Glasbrunnen: 3 Schlüssel an Ring. 079 724 24 09



Verloren am Sonntag, 18 .6., linker Velohandschuh zwischen Tanne und Mooseggwald. Schwarz-rot. 079 425 92 57