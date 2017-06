SMS vom Mittwoch, 28. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Futonbett, schwarz, 140 cm breit, zusätzlich unter Futonauflage: Matratze und Lattenrost. Abzuholen in 3210. 079 811 04 90



Surchabisstandeli us Steiguet. 079 229 67 26



Flachbildschirm. Bildfläche 97 x 58 cm. 079 285 14 38



6-türiger weisser Schrank. H: 226 cm, B: 290 cm, T: 61 cm. Muss in Spiez abgeholt werden. 079 774 76 12



TV-Möbel, 150 x 40 x 45 cm, schwarz-beige. Abzuholen in Thun. Bitte nur SMS. 076 575 21 25



Garten-Cheminée. Muss in Ostermundigen abgeholt werden. 079 510 54 81



Diverse Jahrbücher des Luzerner Hinterlandes. Nur SMS. 076 502 83 93



Gut erhaltener Anhänger für Kindertraktor. 078 830 37 31



2 Säcke Steinkohle. Abzuholen in Konolfingen. 079 20 90 402



Dunkelgraues Ecksofa (Stoff), leichte Gebrauchsspuren. Muss abgeholt werden. 076 574 01 72



Autositzüberzüge, beige/braun, Schaffell. Zustand einwandfrei. 076 499 89 70



Sofa, Alcantara, hell-weinrot, 160 x 240 cm. In Oey. 033 681 24 82



4 graue Bundesordner und einen Sack voll Bastelsachen. 079 501 19 17



Silva-Bücher „Das Kräuterjahr“ Band 1und 2. Sowie „Geschützte Pflanzen“. Bitte nur SMS. 079 652 49 65



Schreib- oder Basteltisch mit Schubladen. Abzuholen in Utzigen. 079 633 33 72



Badewanne, Doppel-Lavabo, Doppel-Spiegelschrank und Duschwanne in beige. Alles wie neu. 033 345 54 32



Rundes Kompostiergitter. Höhe 90 cm. Muss in Mattstetten abgeholt werden. 079 301 86 30



Doppelbett mit Lättlirost, 2 x 90 cm . Guter Zustand. Untereinander stapelbar. 079 300 21 23



Isolationsmaterial PIR, 44 m2, 10 cm dick. Abzuholen in Wattenwil. 079 396 42 08



Frische Eier, ca. 50 Stück. Auch weniger möglich. Abzuholen in Hasle Rüegsau. 079 576 11 60



Wohnwand, Eiche, 3-teilig. B: 170 cm, H: 200 cm. 034 496 76 45



1 Gutschein von Coop für eine vergünstigte Tageskarte, Schifffahrt auf dem Thuner - und Brienzersee. 079 786 35 03



Areca-Zimmerpalme, ca. 130 cm hoch. Abzuholen in Herzogenbuchsee. 078 705 25 85



Wersi Orgel Cosmos W 5 S inkl. 16 Notenhefte. Guter Zustand. Viele Funktionen, 3 Tastaturebenen. Hocker inkl. In Thörishaus. 078 872 62 45







Gratis gesucht



Student sucht Rennvelo für die Arbeit als Velokurier. 077 447 98 66



Holztüre (Eingang) für Ausenbereich. B: 85-90 cm, H: 196-200 cm. Alle Masse sind Rahmenmasse. Sowie Holzsitzbank. Wird abgeholt. 079 660 69 57



Rettungsring, kann defekt sein. Als Deko zu Schiff im Garten. 079 314 20 05



Eisenpavillon für Kletterpflanzen. 079 815 92 81



Video-Kamera-Recorder HI 8. Wir möchten gerne Filme überspielen. 076 588 22 64



Staubsauger, gut erhalten. 079 282 83 67



Beeren, Kräuter, Früchte, Lindenblüten. Ich kann selber pflücken. 079 203 46 75



Gut erhaltenes SUP. 079 770 72 01



Alte Fensterläden. 079 315 35 08



Beeri. Rum Thun Allmendingen. 079 225 84 79



Ringgi- und Zofi-Hefte und Petzo-Büechli. 079 516 02 20



Wäscheständer Stewi oder Wäschespinne für draussen. 079 685 07 17



Silberfarbene, stapelbare Gartenstühle. Bitte nur SMS. 077 411 59 47



Kaffe-Vollautomat, Jura Impressa oder dergleichen. Für uns Köche in einer Grossküche. 079 396 35 18



Mountainbike. 076 749 45 44



Rollator, auch leihweise für ein paar Wochen. 079 366 92 40



Modelleisenbahn. Modell und Spur unwichtig. Keine Fertiganlage. Nur SMS. 079 448 72 54



Kaffeemaschine. Raum Thun/Allmendingen. 079 225 84 79



Für Maturarbeit: kleine Holzfässer, ev. auch bloss zum Brauchen. 079 300 50 54



Thule Dachbox. Bitte mit Foto. 079 823 80 97



Plotter für Heimbedarf. 079 823 80 97



3 über 2 Meter hohe künstl. Pflanzen für den Balkon. Meine wurden vom Hagel zerfetzt. 079 417 24 61



Eternit-Balkonkistli. Möchte Stallfenster mit Blumen dekorieren. 079 359 73 42



Samsung Handy S3/mini /S5. Für Junge ins Trainingslager. 079 312 37 23



30-er-Töffli auch defekt. Nur SMS. 079 882 69 86



Ersatzteller (quadratisch, geschwungene Form mit Verzierung) zu Geschirrset „Julia Lunasol“ von Sola. 079 395 14 97







Diverses



Gefunden: Sonnenbrille. Friedhof Köniz. . 079 872 79 20



Herzlichen Dank an die nette Dame, die mich am Samstagnachmittag vom Bahnhof Grosshöchstetten auf den Möschberg gefahren hat. Bitte um Rückruf. 079 669 4397