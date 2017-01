SMS vom Mittwoch, 4. Januar 2017

Im Überblick

Zu verschenken



Bett mit Umbau inkl. Lattenroste und 2 Matratzen, 180 x 200. Abzuholen in 3538 Röthenbach. 079 212 29 16



Antikes Kinderbett ohne Matratze (ev. für einen Theaterverein) und eine gebrauchte Wickelkommode. Muss in 3173 Oberwangen bei Bern abgeholt werden. 079 477 54 17



Trimilin Minitrampolin, 1 m, Stahlfedern. 079 581 42 28



Salontisch, Metall mit Glas 770 x 770 x 450 cm. Abzuholen in 3665. 079 745 85 90 / 033 356 29 20



2-er Davoserschlitten. 031 331 70 71 / 076 313 32 07



Coop-Trophy-Punkte. Im Brienzwiler. 078 847 76 69



Zügelkartons, Bananenkisten. In Thun. 033 823 25 59



Blechzuber 60 Liter, nicht dicht, für Trockengebrauch, Grünabfuhr. Muss in Bolligen abgeholt werden. 079 673 99 12



Sperrholzkisten: Höhe 80, 46; Breite 65, 60, 77; Tiefe 68, 43, 70. In Langenthal. 079 774 37 38



Bettsofa mit Stauraum. 079 426 77 82



Badewanne «Schmiedlin» mit Zargen. Beige. 170 x 70 cm. 079 461 12 45



Schrank neu mit zwei Betten komplett. 079 464 19 36



Jahreskalender 40 x 60, mit eigenen Fotos gemacht. Müssen abgeholt werden in 3053. Nur SMS. 076 322 77 59



Regal, 3 Tablare, unten Doppeltürchen. Masse: 90 x 35 x 170. Eschenfarbig. 079 426 51 22



6 Holzlehnstühle. Abzuholen in Rüdtligen. 078 940 05 00



30 Zügelkartons und ein grosses Glas gefüllt mit Zündholzbriefchen. Abzuholen in der Stadt Bern. Bitte nur SMS. 079 729 03 37



Grosser Salontisch 8-eckig, 100 x 125 cm, in Naturstein mit Eichenrahmen massiv. 079 277 00 29



Schweizerkarte beschichtet, mit Alurahmen 125 x 84 cm. 079 277 00 29



Dörex in Alu 5-teilig. 079 277 00 29



Sekretär in Naturholz 105 x 105 cm mit 3 Schubladen und Klapptisch. 079 277 00 29



Plastikbuchstaben rot u gelb, A - Z, Grösse 3 cm, und diverse Kinderspiele für 4- bis 8-Jährige, Memo, Quartett u Rechenspiel. 079 355 97 32



Englische Ausgabe von Harry Potter and the Order of Phoenix. 079 756 74 08





Gratis gesucht



Laufband zusammenklappbar. Eventuell nur Ausleihe für ca. 3 Monate. Umgebung Ostermundigen, Ittigen, Gümligen. 079 823 62 24



Markierungs-Kegel! In 3506. Bitte nur SMS. 079 271 28 56



Holzdeckel von Weinkisten. 079 786 73 48



Fenster 60 x 80 cm. 076 749 45 44



Suche für Krämerli-Laden im Kindergarten die kleinen Minis von der MiniMania der Migros. Porto wird übernommen. 079 659 91 46



Weisses Bett mit Rahmen und Frontschutz für kleines Kind, damit es nicht rausfällt. Matratzengrösse 90 x 200 cm. Region Interlaken. 076 339 56 78



Alter Hühner-Futtertrog, galvanisiert. 079 713 04 71



Alte Superheldencomics. Nur SMS. 078 753 18 38



Tortendrehteller und Tortenglätter und Zubehör zum Torten backen. 079 823 80 97



Kinder CDs. 079 397 37 34



4 Winterpneus zu Peugeot 306 Cabrio. Grösse 195-55-15-R. 4 Loch. 079 767 97 01



HD-tauglicher Sat-Receiver. 079 479 43 57



Zobo-Bohrer oder Forster- Bohrer 80 mm. 079 812 69 52



2-Liter-Milchkrug, rot mit weissen Punkten. Raum Steffisburg-Thun. 079 657 65 23



DVD «Unsere kleine Farm», Staffel 1-10. 079 823 80 97



Gut erhaltenes Einzelbett 90 x 200 cm mit Lattenrost und mit/ohne Unterschubladen. Wird gerne abgeholt. 079 341 15 85



Stoffreste, Nähmaschine und andere Nähmaterialien für 15-jähriges Mädchen. Bitte nur SMS. 076 573 69 01