SMS vom Montag, 10. April 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Wer hätte Freude an einem Eintritt für an die Luga? Bitte melden mit Name u. Adresse.

079 258 38 81



Dörrex mit 5 Siebe. Muss in Münsingen abgeholt werden.

079 884 00 48



Per sofort: altes, schwarzes Klavier. 4938 Rohrbach. 079 827 28 30



mofa piaggo boxer 2, jg 79, fz.-ausw., staubig, steffisburg. 079 883 21 70



4 Nussbaum-Bücherregale: 3x 100 cm breit, 156 hoch, 25 tief, 4-5 verstellbare Tablare,1 Aufsatz, 48 cm hoch sowie 1x 225 hoch, 105 breit, 28 tief, 6 verstellbare Tablare. Abholen in 3006. 079 432 44 10



Schubladen-Stock mit 5 Schubladen und Schubladen-Stock 2mal mit 2 Schubladen. 1 Strickmaschine mit Zubehör. Abzuholen in Reutenen/Zäziwil. 079 383 51 12



1 Paar Veloschuhe Marke Scott, Gr. 39, Klick Shimano SM-SH51. SMS. 079 583 70 78



Kompostsilo aus Betonelementen: 110 x 110 cm. Abholen in Ittigen. 079 665 41 30



Sand aus Sandkasten. Muss abgeholt werden in 3123. 076 324 59 60



Biedermeier-Sekretär, Nussbaum furniert. 105 x 149 x 44, leicht beschädigt. Abzuholen in Burgdorf. 079 656 36 90



Matratze: 120 cm x 200 cm. Abzuholen in 3257. Bitte Sms. 079 518 80 25



5 Gartenstühle, grau. Wenig gebraucht.

079 539 03 83



Staubsauger. 078 890 51 72



Bauchtrainer MPF 7000, Beintrainer "Leg Magic“, inkl. CD. Für Training zu Hause. Zusammenklappbar. Abholen in Ittigen. Bitte nur SMS. 079 488 54 87



VHS-Video-Recorder. Guter Zustand, viele Anschlüsse. Anschlusskabel vorhanden. 078 813 54 52,



2 Tickets für FC Basel - FC Thun: Sonntag, 14.05. um 13.45 Uhr. Bitte nur SMS.

078 628 01 94



4 Radzierblenden, 15 Zoll, "sternförmig", intakt. 079 297 61 38



14 Bertelsmann-Bücher (davon 4 Themenbücher). 079 297 79 31



Eternitbalkonkistli, 60 cm, 9 Stk. Abzuholen in 3672. 079 751 84 36



Bürotisch 180 x 80 cm, schwarz, mit Korpus, in Steffisburg. 079 439 43 65



Rollerjacke, Grösse XL, guter Zustand. 079 822 87 41



Diverse Jeans in der Grösse 40. In diversen Farben, neuwertig. 079 473 43 88





Gratis gesucht



ein 3-bein für die feuerstelle.

079 823 80 97



blechzuber. giesskannen.

079 203 46 75



Postkarten, schwarzweiss, von der Gemeinde Sigriswil. Vielen Dank.

079 617 06 77



Staubsauger. SMS. 078 890 51 72



Hallenturnschuhe und Outdoor-Fussballschuhe (Nr. 41-43) für Asylsuchende. SMS. 078 890 51 72



hortensie aus dem garten.

079 823 80 97



Kindertraktor zum Treten oder Dreiradvelo. 079 718 13 84



Benzin-Gartenhäcksler. 078 745 62 55



2 stereoanlagen. Nur sms. 079 382 92 28



Für Labrador: Einstiegsrampe für Auto. Raum Thun. 079 530 60 40



Alte Holzschubladen/Kommode zum Bepflanzen.

079 773 46 93



hasenkäfig, ca. 1.40 m. 079 706 16 36



gut erhaltenes garten-cheminée. 079 826 98 33



Kanonen/Eskimoöfeli, funktionstüchtig. 079 843 39 61



Zwei fahrtüchtige Kindervelos für syrische Kinder. Mädchen: ca. 145 cm. Knabe: ca. 130 cm. 076 576 09 17



«Coop emoji»-Sammelfiguren: 1x «Schwiizer», 1x «Kücken» und 1x «Coolio». Nur SMS 079 480 88 60



Aschenbecher zum Benutzen, werden abgeholt. Bitte nur sms. 079 733 04 84



Versilbertes Besteck. Danke. 079 913 12 80





Diverses



Vermisse schwarzes Büsi, seit 5.4.17. Am Bahnweg Gwatt. Kurzhaarfell. Bitte melden. 079 425 00 86



Gefunden am 7. März: Fahrradwerkzeug in schwarzer Rolle, zwischen Rubigen und Trimstein. 079 676 47 30