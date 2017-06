SMS vom Montag, 12. Juni 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Weber-Gasgrill mit Abdeckhaube. Drei Brenner. SMS. 079 388 76 01



Runder Holztisch, Durchmesser: 114 cm, ausziehbar (oval), Länge: 170 cm. Muss abgeholt werden. 079 252 33 44



Schwarzes Kunstledersofa, B: 215 cm x H: 80 cm x T: 87cm. 3-jährig, neuwertig.

079 518 36 28



Modernes, metallic-graues Bettgestell, Grösse 160 x 200 cm, höhenverstellbar. Ohne Matratze und Rost. Abholen in 3315 Bätterkinden. 079 222 58 04



Dunkelbrauner Holztisch: 1 x 2 m, inkl. Verlängerungsstücke, in Bern abholbereit. 078 735 15 11



Haushalt- und Säuglingswaage de Lux, bis 11 kg. 078 608 29 06



24 Stk. Isolierplatten aus Styropor und Holzfasern. 120 x 60 x 2 cm. 079 445 85 07



2 Kompostgitter. 079 271 29 67



2 weisse Kunststoff-Gartenstühle mit Kissen, abzuholen in Thierachern.

079 434 17 83



Chefsessel-Bürostuhl, höhenverstellbar, Füsse: Buchenholz. Sitz: Kunstleder: schwarz. Gebraucht, guter Zustand, Abholen in 1715.

079 447 06 02



Altes Singbuch. 3. Primarschulstufe d. Kantons Bern, 4. Auflage 1917. Abholen in Thun. 079 127 70 05



23 Farbbildbände wie neu. 079 574 25 81



«Betty Bossi»-Zeitungen: 1985 bis 1993. 079 208 08 92



Verschiedene Schallplatten aus den 50er und 60er Jahren. Unterhaltungsmusik von Torriani bis Marschmusik. 079 764 87 86





Gratis gesucht



Einen Kassettenrecorder. Habe noch viele Kassetten, die ich gerne abspielen möchte. Danke. Bitte nur sms

079 884 00 48



Rasenmäher und Weidezelt/Tippi.

079 203 46 75



Velo für 13-Jährigen, ev. Herrenvelo. 079 613 71 59



Grosse Amphore. 079 271 29 67



TV-Flachbildschirm und Trampolin mit Sicherheitsnetz. 079 467 12 72



Zwiebeln von weissen, wilden Narzissen.

079 609 95 60



Hat jemand einen alten Rückenspritze zum Unkraut abspritzen?

SMS 079 504 35 42



Reste Sockenwolle blau/grau, darf auch meliert sein. Vielen Dank.

077 401 94 51



Metalldedektor, jeglicher Art. 079 746 08 07



An alle FABEK`s im 3. Lehrjahr: Wer hat mit den Lernkärtchen für die Prüfungen gebüffelt und braucht diese nun nicht mehr? 079 369 20 21



Bücherregal aus Holz oder schmaler Holzschrank.

079 823 80 97



Gartencheminée für unseren Platzgerplatz. 078 897 56 07



Teigknetmaschine. 077 427 70 38



Sonnen-Liegestuhl und Bananenkisten.

079 616 05 60



Einen Kassettenrecorder. Habe noch viele Kassetten, die ich gerne abspielen möchte. Danke. Bitte nur sms.

079 884 00 48



Rasenmäher und Weidezelt/Tippi.

079 203 46 75



Velo für 13-Jährigen, ev. Herrenvelo. 079 613 71 59



Grosse Amphore. 079 271 29 67



TV-Flachbildschirm und Trampolin mit Sicherheitsnetz. 079 467 12 72



Zwiebeln von weissen, wilden Narzissen.

079 609 95 60



Hat jemand einen alten Rückenspritze zum Unkraut abspritzen?

SMS 079 504 35 42



Reste Sockenwolle blau/grau, darf auch meliert sein. Vielen Dank.

077 401 94 51



Metalldedektor, jeglicher Art. 079 746 08 07



An alle FABEK`s im 3. Lehrjahr: Wer hat mit den Lernkärtchen für die Prüfungen gebüffelt und braucht diese nun nicht mehr? 079 369 20 21



Bücherregal aus Holz oder schmaler Holzschrank.

079 823 80 97



Gartencheminée für unseren Platzgerplatz. 078 897 56 07



Teigknetmaschine. 077 427 70 38



Sonnen-Liegestuhl und Bananenkisten.

079 616 05 60





Diverses



Gefunden in Spiez: BE 363 169. Bitte melden. 079 736 56 72.



Gefunden an Bushaltestelle Tavelweg: Schlüsselbund mit rosa-grauem Schweinchen. Abgegeben Städt. Fundbüro, Predigergasse 5, Bern.

078 767 31 75