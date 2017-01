SMS vom Montag, 16. Januar

SMS

Zu verschenken



Autositzli für 9 bis 36 kg, mit Autogurten zu befestigen. Und Kinderhochsitz, rot mit weissem Tischblatt von Ikea. Sowie eine Schachtel Weihnachtskugeln. 079 279 78 64



Beistelltisch, rund Kunststoff klar mit 3 Chrombeinen, Deckel abnehmbar, Durchm.40, Höhe 60 cm. Abholen in Bümpliz. Bitte SMS. 079 652 32 54

Flachbildschirm-TV, 94 cm, Panasonic, abzuholen in 3325,nur SMS. 079 402 42 44



Canon-Tintenpatronen, 2 x schwarz / PG-510, 3 x farbig / PG-511. Je 9 ml. Nur SMS. 077 440 88 34



Laufgitter aus Holz, ohne Boden. Muss in Hünibach abgeholt werden. Nur Sms. 079 678 74 53



Herrenskihelm, Marke Giro. 079 547 71 17



garderobemöbel aus holz, mit kleiderstange und tablaren. H 185, B 195, T 50. abzuholen in 3312. 078 727 28 35



Untermatratze, Schreibpult, Schaft, Kommode, Laufgitter, Nachttischli, 079 218 53 38



2 Duvetanzüge ca. 160/200, 2 Kissenbezüge 65/100, B`wolle mit Knöpfen. Grundfarbe hellgelb. 2 Duvetanzüge ca. 130/150, 2 Kissenbezüge 65/90, B`wolle mit Knöpfen, uni hellgelb. 2 Duvetanzüge ca. 130/160, B`wolle mit Knöpfen (d`gelb/hellbraun) Aggl. Bern. Nur SMS. 079 455 77 79



Gratis abzuholen in Thun: Glastisch (Milchglas), Beine graumatt. Tiefe 78cm / Breite157cm / Höhe 73cm. 079 350 11 87



schönes jugendbett, 90x200, weiss, mit lattenrost . 079 276 39 20



Musikkasetten von Milva, James Last, Nachtexpress, Udo Jürgens etc. Und diverse Pins! Seeland. 079 722 89 82



Gratis gesucht



hat jemand schneeschuhe für damen, die nicht mehr gebraucht werden? bitte nur sms.

079 332 57 09



Bettüberzüge. 1 - 2 Fonduepfannen für Induktionsherd. Autogarage für Kinder zum Spielen. 078 768 02 02



Schaffhauser Wolle "Mon Amour", wer hat noch Resten davon? Leider im Verkauf nicht mehr erhältlich! 079 773 07 34



ganz alte bücher mit schönen schriften. sowie holzharasse mit abtrennung für jede flasche. raum biglen. 079 823 80 97



Alles aus Zinn. Hole alles ab. 078 721 31 13



knabenkleider grösse 152, 079 549 38 71



Nintendo-64-Spielkonsole. 077 420 21 42



Helikopterbegeisterter Junge sucht Helikoptermagazine wie z.B. „Rotorblatt“ oder andere Flugrevues. 076 459 31 85



weihnachts-, geburtstags- oder auch andere karten. beschrieben oder blanko. 079 771 68 74



Die Bücher „Aeschbacher Diät“. 079 472 30 06



Schachset (Brett und Figuren), in Bern. SMS. 079 892 44 77



Töffli zum Basteln. Zustand und Marke sind egal. 034 461 66 18



Gut erhaltenes Klavier - ein Traum ginge in Erfüllung! Raum Bern-Thun. 079 675 32 18



Globibücher. 079 355 97 32



2 Paar Ski, ca.160cm. 1 x Skischuhe, 39. 1 x Skischuhe, 42. 078 710 48 15



Flüchtlingsfrau möchte Wolldecke für Bébé stricken, wo hat es noch Wolle ? Umgebung Bern. 079 771 42 80



Langlaufset für Anfängerin, Schuhgr. 39. 079 399 56 46



leere konfigläser oder sonstige glesli. 079 378 14 56



Radio mit 2 Tapes. Steht irgendwo ein Radio ungebraucht herum? 079 517 38 19



Sprossenwand. 079 350 11 87



Triptrap-Stuhl. 079 896 59 45



alter Holzsekretär für deko. 079 773 46 93



Ausgestopfter Hahn oder Henne. 033 671 29 36



Schneeketten, 195/65R15. SMS. Danke. 079 333 70 20



Eggiwilbuch von W. Steiner. Auch nur leihweise. Danke. 079 548 02 37



Diverses



Wer knüpft mir ein Freundschaftsbändchen? 079 224 41 22