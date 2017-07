SMS vom Montag, 17. Juli

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



TV, Marke: Philips, gross, mit Möbel. Kein Flachbildschirm.

076 316 13 08



Glasvitrine, weiss.

079 414 17 59



Spiegelschrank, Höhe: 196 cm, Breite: 205 cm, Tiefe: 57 cm. Muss selber auseinandergenommen werden.

079 414 17 59



Farbfernseher, Marke: Thomson. Diagonale: ca. 51 cm, Höhe: 46 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 47cm. Wenig gebraucht. In 3110.

079 341 57 11



Kommode mit Glasaufsatz, antik, in gutem Zustand, 3 m hoch, 65 cm breit. Abzuholen in Burgdorf.

079 523 68 27



Uralten Holzschreibtisch, Tiefe: 70 cm, Breite: 150 cm, Höhe: 80 cm. Das massive Holz hat Kratzspuren. In Köniz.

079 486 16 41



Hartschalen-Whirlpool, rund, mit Deckel. Defekt, aber noch alles dabei. Ideal für Bastler, kann auch als Planschbecken gebraucht werden. Durchmesser: 2 m, Höhe: 80 cm. Kann in Aarwangen abgeholt werden.

079 647 35 59



Diverse ältere LPs und Singles. Hauptsächlich Schlager.

079 764 55 78.



Grüne Regentonne, 300 Liter Fassungsvermögen, mit Deckel. In sehr gutem Zustand. Muss abgeholt werden.

078 892 29 87



Ein Dörröfeli aus Eternit, mit vier Schubladen. Alt, aber gut im Schuss. In 3506.

079 365 55 51



Ikea Stuhl mit Fussteil. Farbe: grau-braun. Abzuholen in Adelboden.

079 710 23 20



Dunkelblauen Ledersessel in sehr gutem Zustand. SMS.

079 759 35 27



Gartenstühle: zwei rote Klappstühle, zwei weisse Metallstühle.

078 645 87 49



Satrap Dampfgerät für Böden und Wände, mit diversem Zubehör. Und Bügeleisen.

031 941 17 82



Matratze für Kinderbett, neu bezogen, 125 x 60 cm.

076 605 01 04



Pins: Berner Wanderwege, Jura (Jurahaus mit Wald, Pferden und Wappen ), Fussball-WM USA 94 (Schweizer Nati, Holland und Deutschland), Dinos und Turtles, Autos, Töffs, etc. Abzuholen in 3326.

079 487 31 58





Gratis gesucht



CD oder Kassette: Bäregschichte vo Trudi Gerster. Danke.

077 481 93 74



Gut erhaltenen Schaukelstuhl. Region Schwarzenburg. Nur SMS.

079 520 31 19



Hochdruckreiniger mit viel Power, 380 Watt.

079 467 12 72



Altes Berner Kochschulbuch. In 3506.

079 271 28 56



Sehr alte Vespa zum Restaurieren. Auch wenn defekt. Wird abgeholt. Danke im Voraus.

079 262 42 27



Kette zu altem Militärfahrrad (Jg. 56). Nur SMS.

079 519 82 15



Transparente Einmachgläser, verschiedene Grössen.

079 227 80 84



Taschen- und Armbanduhren, auch wenn defekt. Porto wird gerne übernommen. Können aber auch abgeholt werden. Dankeschön.

079 262 42 27



Gut erhaltenes Bahnhofvelo, Damen oder Herren. Für Schüler.

079 216 83 62



Bedienungsanleitung zu Berlitz Interpreter der Firma Hagener Glauser, Modell: TR 500. Vielen Dank.

078 813 54 52



Kleinen Wohnwagen.

079 350 11 87



Fahnen jeglicher Art sowie weisse Tücher.

079 776 70 60



«Johannes Passion» von Johann Sebastian Bach: Hat die CD jemand im Regal und hört sie nicht mehr? Würde mich darüber freuen. SMS.

078 610 26 27



Bananenkartons, Zügelkartons.

077 466 54 90



Für meine Physiotherapie: 4-Kilo-Hanteln. Werden abgeholt. SMS.

079 359 66 15



Kälberiglu.

079 483 11 30



Lüchttürm auer Art, mit oder ohni Belüchtig, freue mi über jede.

079 281 54 94



Blaue Perlen. Art und Grösse spielen keine Rolle. Danke für SMS.

079 487 00 21



Pixibüchlein zum Thema Geburtstag. Danke für SMS.

079 487 00 21



Kinder-Veloanhänger.

076 749 45 44



Modernen Leiterwagen um zwei, drei Kleinkinder zu ziehen.

076 749 45 44





Diverses



Vermisse meinen Strohhut, braun, Gr. 59, mit Etikette «Indiana Jones». Raum Langenthal- Huttwil. Bitte SMS. 079 226 68 31



Tankstelle Bigler in 3672: ein ehrlicher Mensch hat meine vergessene Maestro-Karte der BEKB bei der Bank in den Briefkasten geworfen. Vielen herzlichen Dank.

078 603 77 74