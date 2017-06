SMS vom Samstag, 10. Juni 2017

Infobox

Zum verschenken



Tagetes in Steffisburg. 033 437 93 75



Glastisch weiss, 120 x 80 cm, 2 Auszugsteile von je 30 cm. In der Mitte stützt ein Metallfuss. Neuwertig. Abzuholen in Hilterfingen. 079 684 56 23



Electrolux Tiefkühlschrank, 145 Liter, 2 Jahre alt. 079 638 91 06



Sprossen-Fenster mit Rahmen, Doppelverglasung, 30-jährig, gut erhalten. Abholen in Zimmerwald. 079 258 26 09



1 grosses Paket Tchibo-Kaffeekapseln Cafissimo. Espresso kräftig und Caffé Crema. 079 520 49 40



Ältere Stereo-Anlage. Marke Sanyo für Bastler. 079 726 83 87



10 diverse Kochbücher. U.a. Betty Bossi. Bitte nur SMS. 078 716 59 50



Damenvelo. In gutem Zustand. 077 436 13 10



Eventuell an Theaterverein 7 Feuerwehrjacken mit Mützen und alte Leinen-Herrenhemden. 077 436 13 10



Hasenstall selbstgebaut, nicht isoliert. Auch geeignet als Unterschlupf für Aussenhaltung. Masse ca.: L: 1 m, B: 63 cm, H: 60 cm. 079 751 35 79



Eine Baby-Badewanne. Weinrot mit Entchen. Kann in 3326 abgeholt werden. 079 487 31 58





Kleines Nachttischli mit einer Schublade, unten offen. Kiefernholz. Nur SMS.079 412 79 28



Küchentisch 110 x 70 cm mit Verlängerung und Schublade und 1 Sackkarren mit Gummirädern. 079 215 44 06



Tiefkühltruhe Marke Liebherr. Inhalt: 240 l. 8 Jahre in einwandfreiem Betrieb. 079 331 74 66



Zeitschrift „Wir Eltern“. Ganze Jahrgänge 2007 - 2017. Abzuholen in 3703. Bitte nur WhatsApp oder SMS. 078 805 05 24









Gratis gesucht





Zum Ausleihen suche ich einen kleinen Autoanhänger für die Sommerferien vom 1.07. bis 16.07. 078 704 17 05



Velo-Anhänger in Raum Bern. 079 811 41 92



Trompete. 078 710 48 15



Flachbild-TV und Trampolin mit Sicherheitsnetz. 079 467 12 72



Weiss/gelbe Lichterketten für draussen. 079 336 77 84



Zirka 20 m Maschendrahtzaun. 079 462 24 22



Freistehender Kühlschrank ca. 85 cm hoch. 079 356 30 21



Festbankgarnitur oder Gartentisch mit Stühlen. 079 278 14 69



Lego Duplo. 077 421 95 35



Kleines schmuckes Gartenbänkli, für zwei schlanke Seniorinnen. 079 372 85 31



Durchsichtige Halbliter-Flaschen mit Schraubdeckel (Weisswein oder Biotta). Nur SMS. 076 528 52 40



Alte Gartenstühle Holz/Metall klappbar. 079 485 80 02



Gut erhaltene Kinderkleider für 0-8 Jahre. 078 810 51 87



Teleskop. 078 861 87 17



Kleiner Einbaukühlschrank für Nischenmass 56 x 88 cm. 079 815 92 81





Bauwagen als fahrbarer Ziegenstall. 079 305 51 35



Gut erhaltenes Gartencheminée für unseren Platzgerplatz. 078 897 56 07



Kälberiglu. 079 483 11 30



Veloträger für VW T5 oder auf Anhängerkupplung. 079 778 38 75



Gedichtbücher vom Grohverlag. Freundschaft, Liebe usw. Bitte nur SMS oder Whatsapp. 079 473 36 82



Kleinerer elektrischer Rasenmäher mit Auffangkorb. Bern und nähere Umgebung. 079 450 18 88



Stage-Piano oder Digital-Piano mit gewichteten Tasten für unsere kleine Tochter. 079 708 29 85



Partyzelt und Feuerschale. 079 320 99 94



Allerlei Geschirr (kein Kunststoff). Region Emmental. Nur SMS. 079 514 62 06



Gameboy und Tetris Spiel. 079 225 84 79



Playmobil für Mädchen. 079 242 78 37





Diverses



Wer geht nach Schweden in die Ferien und schickt mir eine Postkarte? 077 412 87 57



Gesucht Liedtext von: "Ein Jeder sieht`s im Saale, dass wir zwei alte Leut`..." Ref.: "Nun bin ich Grosspapa" "und ich bin Grossmama. Wir beide haben uns gern...". 078 757 66 91



Suche z‘ Chrütterfroueli für ame Hochzyt ufzfühere!

Härzleche Dank. 079 384 30 28



Gefunden am 9.6. Vor Arztpraxis in Konolfingen: Einen Schlüssel an Heilsarmee-Anhänger. 077 445 19 82