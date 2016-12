SMS vom Samstag, 24. Dezember 2016

Infobox

Zu verschenken



Gut erhaltener 6er-Racletteofen. Abzuholen in Reichenbach im Kandertal. 078 879 15 07



11 Bärli-Kleber von der Migros. 076 510 28 01



Davoser Schlitten, rostige Kufen, in 3012 Bern. 078 766 44 60



Div. Kochheftli (Saisonküche, Kochmagazin, al dente, Betti Bossi und Kochen). 079 271 47 78



Nespresso Kaffeemaschine mit Kapselsystem (König creation), rot. Nur SMS. 078 862 23 32





Gratis gesucht



6 Migros-Bäre-Chläbere. 079 604 81 84



Konsolentisch. 079 823 80 97



Dicke Birkenäste, ca. 10 cm Durchmesser. Bitte nur SMS. 079 823 80 97



Kinderbuch „Gregs Tagebuch“ Nr. 2/5/6/7. 079 775 29 01



Kinderautositz (ab 1 Jahr) für mein Grosskind. Mit Iso Fix oder normal. 079 701 35 82



Puppenkleider, alle Grössen. Nur SMS. 079 397 37 34





Diverses



Gestohlen am Sonntag in Interlaken: mein schwarzes Herren E-Bike. Wo steht es? 078 722 70 04