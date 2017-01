Monet und die Blumen des Guten

Was ist ­Impressionismus?

Farbtupfer und viel Licht: Beim Impressionismus hat fast jeder ein Bild vor seinem geistigen Auge. Tatsächlich kommt der Impressionismus vom lateinischen Wort «impressio», was so viel wie «Eindruck» bedeutet. Die Stilrichtung entstand in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Begriff hatte sich 1874 etabliert. Der Kunstkritiker Louis Leroy hatte ihn von Claude Monets Gemälde «Impression – soleil levant» (1872) abgeleitet und abschätzig verwendet.



Entdeckt hatte Leroy Monets Bild in einer von jungen Malern eigens organisierten Gruppenausstellung. Es war eine alternative Schau, die sich gegen die etablierte Kunstwelt des Salon de Paris stellte. Die Künstler rund um Camille Pissarro verwendeten den Begriff Impressionismus fortan positiv, als «Nom de guerre».



Die eigentliche Bewegung zeichnete sich allerdings schon früher ab. Bereits die Werke von Edouard Manet aus den 1860er-Jahren brechen mit den engen Vorgaben der Akademie. Manet entfernte sich etwa in «Musik in den Tuilerien» (1862) von der Funktion der reinen Abbildung. Unmittelbarkeit war das Credo der Impressionisten. Zufällige Bildausschnitte, Malen an der freien Luft und neue Theorien aus der Optik bestimmten den Zeitgeist, mit dem ein neues Lebensgefühl einherging. Helen Lagger