Badminton in den Ferien

Diese Woche handelt die eine Aufgabe von einem Schachturnier. Bei der anderen spielen drei Jungs in ihren Ferien Badminton. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Schachturnier

In einem Turnier spielen 10 Schachspieler jeder einmal gegen jeden. Pro Runde finden also 5 Spiele statt. Welches ist die minimale Anzahl Runden, die es braucht, damit der Sieger vorzeitig eindeutig feststeht?

(Für einen Sieg im Schach gibt es 1 Punkt, für ein Remis 0,5 Punkte, für eine Niederlage 0 Punkte).



Aufgabe 2: Badminton

Jonas, Leo und Tobias spielen an jedem Ferientag Badminton. Damit alle oft drankommen, haben sie vereinbart, dass der Gewinner eines Matches jeweils gegen den Dritten, der gerade eine Pause hatte, antritt. Als sie am letzten Ferientag Bilanz ziehen, hat Jonas 17 Spiele gespielt und Leo 23. Wie viele Spiele hat Tobias mindestens bestritten?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gerne unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)