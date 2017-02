Saibene: «Es wäre einiges möglich»

Kennen Sie die «Unvollendete» von Franz Schubert?

Jeff Saibene: In der klassischen Musik bin ich nicht daheim.

Ihr Werk beim FC Thun könnte man mit «Saibenes Unvollen­dete» betiteln. Was halten Sie davon?

Ich möchte gar nicht so weit denken. Ich befasse mich nicht gross mit dem, was sein wird. Wir stehen vor einer sportlich heiklen Situation, alles andere ist komplett unwichtig.

Ist der Sommer für Sie noch weit weg?

Absolut.

Der letzte Herbst ist auch weit weg. Was hat Ihnen am FC Thun in der Vorrunde gefallen?

Die Analyse über die ersten 18 Spiele. Demnach haben wir uns hinter Sion und YB am dritt­meisten Torchancen erarbeitet. Höchst erfreulich war auch, dass die Studie ergab, dass wir in 15 von 18 Spielen die bessere Mannschaft waren. Unser Gefühl wurde schriftlich belegt.

Bringt die Analyse auch Negatives zum Vorschein?

Unsere Effizienz war nicht gut. In diesem Punkt sind wir die schwächste Mannschaft der Super League. Dadurch stimmten Aufwand und Ertrag oftmals nicht überein. Wir holten unter dem Strich zu wenig Punkte.

Thun spielt attraktiv, dennoch verlassen Sie den Verein im Sommer. Warum gehen Sie?

Wir haben im Klub abgemacht, dass wir nicht öffentlich über die Gründe reden.

In Thun werden Trainer entlassen oder von grösseren Vereinen abgeworben. Bei Ihnen trifft beides nicht zu.

Mir ist klar, dass der Entscheid für Aussenstehende schwer nachvollziehbar ist. Wir haben jedoch die Situation analysiert und kamen zum Schluss, dass es für alle Beteiligten so stimmt.

Ist es möglich, eine Mannschaft zu trainieren, die man in ein paar Monaten verlässt?

Ganz ehrlich: Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Der Entscheid wurde kommuniziert und war danach nie mehr ein Thema.

Ist es einfacher, weil der Nachfolger Marc Schneider bereits bekannt und im Trainerstaff ist?

Sicher. So können wir in Ruhe weiterarbeiten.

Hat sich die Rollenverteilung zwischen Ihnen und Marc Schneider im Hinblick auf den Sommer verändert?

Überhaupt nicht. Ich war nie ein Trainer, der allein entscheidet. Ich bezog die Mitglieder des Staffs stets mit ein, und das werde ich auch weiterhin tun. Wir sind ein Team.

Was wollen Sie gegenüber der Vorrunde ändern?

Wenn es uns gelingt, so zu spielen wie im Herbst und gleichzeitig die Effizienz zu steigern, dann kommt es gut.

Kann man Effizienz trainieren?

Eben nicht. Manchmal reicht auch ein bisschen Glück. Wichtig ist, dass wir uns nicht ver­krampfen.

Sind Sie mit den Testspielen zufrieden?

Sehr zufrieden. Wir haben viele Tore erzielt. Etwas, das im Herbst gefehlt hat. Auch wenn die Gegner aus der Challenge League waren: Gegen Aarau, Servette und Wohlen sind 15 Tore eine gute Ausbeute. Auch die erste Halbzeit gegen den Bundesligisten Mainz war sehr positiv.

Vor einem Jahr haben Sie die Stammformation im Winter umgekrempelt. So wurde Fulvio Sulmoni auf die Ersatzbank verbannt. Gibt es heuer auch Überraschungen dieser Art?

Es wird keine grossen Änderungen geben. Aber es gibt zwei, drei Positionen, auf denen es eng ist.

Nämlich?

Sandro Lauper hat sich sehr gut entwickelt. In der Innenverteidigung hoffe ich, dass Nicolas Schindelholz fit bleibt und neben Marco Bürki spielen wird.

Und wie sieht es vorne aus?

Wir haben drei Stürmer für zwei Plätze. Simone Rapp, Dejan Sorgic und Norman Peyretti haben ihre Sache gut gemacht, es wird einen gesunden Konkurrenzkampf geben. Christian Fassnacht wird wohl wieder auf der Seite spielen.

Die Verträge einiger routinierter Spieler laufen aus. Werden Sie punkto Verlängerungen mit­reden?

Meine Meinung wird sicher eingeholt, jedoch kaum entscheidend sein.

Sie hätten das Team Ihrer Wünsche zusammenstellen können, wären Sie nur geblieben.

Das glaube ich nicht. Thun ist auf Transfereinnahmen angewiesen, also muss man erneut Spieler ziehen lassen.

Ist das frustrierend?

Ich finde schon, ja. Es wäre einiges möglich, könnte man eine Equipe ein, zwei Jahre zusammenhalten. Aber die Strategie ist bekannt. Wenn man in Thun arbeitet, weiss man als Trainer, dass es in jeder Saison zahlreiche Wechsel gibt. So ist das Geschäft, das ist das Los kleiner Vereine.

Schauen wir doch noch Richtung Sommer. Wie möchten Sie in Thun in Erinnerung bleiben?

Ich habe keinen Wunsch. Ich bin, wie ich bin. Wie das rüberkommt, ist nicht entscheidend.

Wie wärs mit «als Trainer, der den Ligaerhalt geschafft hat»?

Das ist die einfachste Antwort. Ich habe 2007 mit dem FC Thun den Ligaerhalt geschafft. Sollte dies zehn Jahre später erneut gelingen, wäre das super.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)