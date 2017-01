Die Regierung in Schwarz-Weiss

Vom Thuner Fotografen Beat Mumenthaler stammt das offizielle Bundesratsfoto 2017, das bereits für viele Reaktionen gesorgt hat. Von rockig bis mafiös, lauteten die Kommentare, die in grosser Zahl positiv ausfielen. Wie die Bundeskanzlei mitteilt, hat der Fotograf die Bundesratsmitglieder und den Bundeskanzler im Bankettsaal des Bernerhofs einzeln und nacheinander fotografiert. In der Nachbearbeitung seien die Aufnahmen zum Bundesratsfoto zusammengefügt worden.

Mumenthaler hat sich als Fotograf auf Porträts spezialisiert und mag «Charaktergringe», wie seiner Website zu entnehmen ist. Nach einer Serie von farbigen Regierungsbildern in den letzten Jahren ist das Bild für das kommende Jahr in Schwarz-Weiss gehalten. Zu vorsichtig bunten Farben griff hingegen Bundespräsidentin Doris Leuthard, als sie ihren Ausblick gestaltete: «Unser Land startet von einem sicheren Terrain aus ins 2017», sagte sie in ihrer am Neujahrstag ausgestrahlten Radio- und Fernsehansprache. Die Schweiz biete nicht nur viel Lebensqualität, sondern habe auch Richtungsentscheide für Generationen getroffen. Dazu zählt Leuthard den Gotthardtunnel, die Energiestrategie und die Schuldenbremse.

«In der Welt um uns herum sieht nicht alles so stabil aus», sagte die Bundespräsidentin weiter. Diverse Regierungswechsel stünden an und könnten Unsicherheiten auslösen. Konflikte und Kriege brächten grosses menschliches Leid und Zerstörung. «Wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt.» Angesichts der komplexen Welt habe auch der Bundesrat nicht auf alle Entwicklungen eine schnelle Antwort. Klar sei aber: «Die Schweiz ist ein stabiler Fels in der Brandung.» (sda/bw)