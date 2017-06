Eine Niederlage und ein Novum

Die Fussballer des interregio­nalen Zweitligisten Lerchenfeld verloren ihr letztes Heimspiel der Saison am letzten Samstag auf dem Sportplatz Waldeck gegen den SC Binningen unglücklich 2:3. Bereits am Dienstagabend (20 Uhr) wird der FCL seine Saison mit einem vorgezogenen Auswärtsspiel in Allschwil beenden.

Unabhängig vom Resultat des letzten Saisonspiels lässt sich jetzt schon festhalten: Die Mannschaft von Trainer Bruno Feller hat viele solide Matchs abgeliefert, wird diese Spielzeit mit ­Sicherheit im vorderen Teil der Tabelle abschliessen, was für die junge Mannschaft durchaus als Erfolgsmeldung verbucht werden kann.

Guter Saisonstart

Vor allem zu Beginn der Meisterschaft überzeugten die Lerchenfelder mit vielen starken Auftritten, hielten sich lange sogar in der Spitzengruppe. Erst zum Ende der Vorrunde stimmten die Resultate nicht mehr wie gewünscht, wodurch die Mannschaft in der Tabelle etwas abrutschte. Mit einem guten Start in die Rückrunde entledigten sich die Thuner aber sehr schnell aller Abstiegssorgen. Ganz zur Freude von Trainer Feller, der stets betont hatte, «dass es eine sehr schöne Aufgabe ist, mit so vielen jungen, hungrigen Spielern zusammenzuarbeiten.»

Nur etwas mehr als 21 Jahre betrug das Durchschnittsalter der Lerchenfelder. Umso erfreulicher, wie souverän sich die junge Mannschaft in einer ausgeglichenen ­Liga mit vielen finanziell gut aufgestellten Vereinen aus der Af­färe gezogen hat. Viele Spieler entwickelten sich zudem weiter, machten grosse Fortschritte, reiften und dürften dem FC Lerchenfeld in der Zukunft noch viel Freude bereiten.

Starke Senioren 30+

Apropos Freude: Die Senioren 30+ der Lerchenfelder schrieben am letzten Samstag unmittelbar vor dem Spiel des Fanionteams Klubgeschichte. Mit einem klaren 4:0-Sieg im Endspiel gegen die Senioren des FC Langenthal sicherten sie sich nämlich zum ersten Mal den Titel des Regionalmeisters in der Berner Oberländer Gruppe.

Ein Prestigeerfolg, der von den Spielern gebührend gefeiert wurde. Und vielleicht können die ­Senioren 30+ am nächsten Freitag ja sogar doppelt jubeln, wenn sie auch noch den Final des Berner Cups zu ihren Gunsten entscheiden werden. Gegner am nächsten Freitag (20 Uhr) in Oberdiessbach werden ausgerechnet die ­alten Rivalen des FC Dürrenast sein, mit denen man sich bereits in der Vergangenheit viele spannende Begegnungen geliefert hat.

Auch die Frauen sind im Final

Ebenfalls im Berner Cupfinal steht übrigens auch die Frauenequipe des FC Lerchenfeld. Auch die Drittligistinnen dürfen sich auf ein Berner Oberländer Derby freuen, treffen sie im Endspiel vom nächsten Samstag (19 Uhr, ebenfalls in Oberdiessbach) doch auf die Frauen des FC Interlaken, die ebenfalls in der 3. Liga engagiert sind. (lüp)