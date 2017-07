Collage eines Schicksalsschlags

«Eine kleine Stadt, wo der Turm hoch in den Himmel ragt, wo Flüsse und Geschichten sich verweben und Lebenswege einander kreuzen»: Die Rede ist von Salisbury, bekannt für seine Kathedrale, das nahe Stonehenge und den Zusammenfluss von fünf Wasserwegen. Hier ist der 30-jährige Theaterautor Barney Norris aufgewachsen, und hier verortet er seinen ersten Roman.

Fünf Menschen sind involviert in einen schweren Verkehrsunfall: Das Opfer ist eine heruntergekommene Blumenverkäuferin, der Verursacher ein verwitweter Bauer. Ein Schuljunge, der das Unglück mitbekommt, verirrt sich verstört in einem gesicherten Gelände. Dessen Wachmann, ein ausgestiegener Journalist, fängt ihn auf. Und eine Offiziersgattin berichtet ihrem in Afghanistan stationierten Gatten das Geschehen.

Berührende Schicksale

In blossen Andeutungen, aber psychologisch präzise werden hier fünf Schicksale skizziert. Berührend ist vor allem der Sechzehnjährige, der an seiner unerwiderten ersten Liebe und am Sterben seines Vaters leidet. Aber auch die andern Figuren tragen schwer an der Last ihrer Einsamkeit. Lebendig werden sie durch ihre je eigene, stimmige Sprache. Der Brite Barney Norris beherrscht alle Register: die vulgäre Wortwahl der Unterschichtsfrau, den Slang des Teenagers, die Routine des untersuchenden Polizeibeamten, die Diktion der Gebildeten.

Er beginnt seinen Collage­roman mit einem geografisch-historischen Prolog von hinreissender Musikalität, erhalten in der sorgfältigen deutschen Übersetzung: «Es trafen sich also fünf Flüsse in einem bewaldeten Flachland, und unter der Last der Wassermassen geschah etwas ­absolut Aussergewöhnliches: Die Welt schreckte auf, erhob die Stimme und entliess helle Töne in den blauen Himmel. Ein mächtiger Akkord erklang tief im Herzen Englands.»

Melancholischer Grundton

Erstaunlich für einen so jungen Autor ist die melancholische Grundstimmung in jedem der fünf Kapitel. Oft geht es um Krankheit, Sucht, Depression, Tod. Doch der dunkle Hintergrund lässt die Farben des ungewöhnlichen Romans umso intensiver leuchten. Da ist ein Talent am Werk, dessen Namen man sich merken muss.

Barney Norris: «Hier treffen sich fünf Flüsse». Dumont-Verlag, 317 S. (Berner Zeitung)