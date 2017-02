Die Sinfonie des Zufalls

«Ich habe oft sieben Tage die Woche unten im Haus in meinem kleinen Bunker gesessen und ­hatte das Gefühl, die Wörter aus der Luft zu schnappen und aufs Papier zu zwingen», beschrieb Paul Auster die Niederschrift seines umfangreichsten und zweifellos bedeutendsten Romans «4321», der jetzt auf Deutsch erschienen ist.

«Das Schreiben fühlte sich anders an als alles, was ich zuvor erlebt habe.» Und auch das Resultat liest sich anders als alles, was dem 1947 in Newark, New Jersey, Geborenen bislang aus der Feder floss: kühn in seiner Konstruktion, reich in seiner Geschichtenfülle, überzeugend in seinem philosophischen Ansatz.

So ist Auster, der am vergangenen Freitag seinen 70. Geburtstag feiern konnte, doch noch der Vorstoss in die Riege der literarischen US-Superschwergewichte geglückt. Der grosse, späte Triumph mit seinem in der deutschen Übersetzung 1259 Seiten zählenden Entwicklungsroman: eine polyfone Sinfonie des Zufalls!

Literaturstar in Europa

Bisher war Auster eher für eine Art Hybridliteratur bekannt, in der er gekonnt populär-philosophische Fragestellungen mit lockerem Erzählen zu mischen verstand. Mit Büchern wie «Mond über Manhattan» (1990), «Die Musik des Zufalls» (1992), «Mr. Vertigo» (1996) oder «Das Buch der Illusionen» von 2002 avancierte Auster über die Jahrzehnte vor allem in Europa zum Literaturstar.

Seine hiesigen Leser bediente der US-Amerikaner lange verlässlich mit unverwechselbarer, aber auch ziemlich bere­chenbarer «Auster-Literatur»: Büchern, die sperrige E-Literatur-Inhalte im geschmeidigen Gewand des U präsentierten.

In seinem Heimatland dagegen galt Auster eher als literarisches «Leichtgewicht». Doch nun hat er sich mit seinem neuen Buch selbst überholt. Sein 1,3 Kilogramm schweres Werk bietet alles, was man bislang bei US-Autoren wie Thomas Pynchon, William Gaddis, Philip Roth, Jonathan Franzen oder Jonathan Safran Foer fand: die Beschreibung familiärer Abgründe, mo­ralisches Dilemma und Figuren, die mehr sind als blosse Entwürfe ihrer selbst – verbunden mit ei­ner Fragestellung, die da lautet: Wie gross ist die Kluft zwischen dem Leben, das wir führen, und dem Leben, das wir führen wollen? Eine Frage, die ganze Armeen von Künstlern bei dem Versuch, diese Kluft dauerhaft zu überbrücken, in den Wahnsinn trieb.

Für den Roman besann sich Auster, der Mann aus Brooklyn, auf die Vorstellung vom eigenen Leben als ewiger Wiederkehr des Gleichen – ohne Aussicht auf ­Veränderung. Es ist Nietzsches Grundidee aus «Also sprach Zarathustra», die Harold Ramis im Kultstreifen «Und täglich grüsst das Murmeltier» von 1993 ins Komödiantische übertrug.

Auster spielt das Leben seines Protagonisten Archie Ferguson gleich in vier Versionen durch. Diese führen seine irdische Begrenztheit vor – unterlaufen sie zugleich aber geschickt. «Denn was für ein interessanter Gedanke: sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer der Gleiche bliebe.»

So spulen sich im Folgenden vier Versionen scheinbar ein und derselben Archie-Geschichte vor uns ab. Doch Auster ist klug genug, nicht in jene Falle zu tappen, in der einst Ramis Held, der TV-Wettermann Phil Connors, flatterte wie ein Falter im Netz. Denn während Ramis zwar Connors sich verändernde Wahrnehmungen im Erleben des immer Gleichen erfahrbar machte – seine Gefangenschaft aber als ewiges Vakuum erscheinen liess, weisen Archies vier Lebensverläufe über alles Irdisch-Begrenzende hin­aus.

So beginnt ihr Protagonist nach einem Baumsturz plötzlich gegen die scheinbare Vorbestimmtheit seines Lebens zu rebellieren, in dem er fragt: «Was, wenn er vom selben Baum ge­fallen wäre und sich nicht ein, sondern beide Beine gebrochen hätte? Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine be­stimmte Weise geschah, hiess das noch lange nicht, dass es nicht auf eine andere Weise geschehen könnte. Alles konnte anders sein.»

Streifzug durch Amerika

Was folgt, ist ein Streifzug durch das wechselvolle Amerika der ­50er- und 60er-Jahre. Die Attentate auf die Kennedy-Brüder und auf Martin Luther King, Andy Warhol, Vietnamkrieg, Woodstock, Gegenkultur und die Besetzung der Columbia-Universität im Frühjahr 1968 – all das er­leben wir durch die Augen der vier Archies gesehen noch einmal mit – doch jeweils mit anderem Ausgang. Genau wie seine Familiengeschichte und die Schilderungen der Liebesgeschichte seines Lebens mit Amy Schneidermann, der Tochter eines Freundes der Familie.

Spiel mit Identitäten

«Die Frage, die ich mir mein Leben lang gestellt habe, lautete: Was wäre, wenn?» gab Auster kürzlich zu Protokoll. «Was wäre, wenn ich in einer anderen Stadt aufgewachsen wäre? Was wäre, wenn mein Vater bereits gestorben wäre, als ich sieben war? Wie hätte mich das verändert?» Fragen, auf die Auster in seinem erkennbar autobiografisch grundierten Roman unterschiedliche Antworten findet.

«Die Frage, die ich mir mein Leben lang gestellt habe, lautete: Was wäre, wenn?»Paul Auster

Denn sein Buch ist vor allem eines: ein fas­zinierendes Spiel mit Identitäten und den Mächten des Zufalls. Das macht es zu einem grossen Lesespass. Wie Folien legen sich Archies unterschiedliche Lebensläufe nach und nach über­einander. Bis sich daraus etwas vollkommen Neues ergibt: eine Art vierte Dimension, die uns alles schärfer, genauer sehen lässt in seinen lockenden Möglichkeitsformen.

So erweist sich Paul Austers metafiktionaler Riesenroman am Ende als grosses amerikanisches Sittenbild, das noch einmal dessen einstige Grösse beschwört. Und damit den Urgedanken des amerikanischen Selbstverständnisses, demzufolge alles möglich ist – und seien es andere, bessere Leben!

Paul Auster: «4321». Rowohlt-Verlag, 1259 Seiten. (Berner Zeitung)