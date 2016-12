Einblicke ins Schaffen eines Voyeurs

Immer gibt es in den Romanen dieses Autors einen heimlichen Beobachter. Jemanden, der sich im Schatten der Nacht verbirgt und Szenen verfolgt, die sich in erleuchteten Fenstern abspielen. Jemanden, der an einer angelehnten Tür lauscht und durch den Spalt späht. Jemanden, der fremde Briefe liest. Dieser Jemand wird unweigerlich Zeuge von Schäbigkeit, Grausamkeit und Verlogenheit der menschlichen Spezies. So auch in der Erzählung «Sonntag mit Fleisch» in Javier Marías’ neuem Sammelband «Keine Liebe mehr». Da tritt der Icherzähler im Hotel auf seinen Balkon, lässt den Blick über den überfüllten Strand gleiten und kann ihn nirgendwo festmachen an dieser Fleischmasse, trotz Fernglas.

Aufschlussreiche Variationen

Bald entdeckt er zwei Balkone weiter den behaarten Arm eines Mannes, der – ebenfalls mit Fernglas – etwas zu beobachten scheint. «Wohin schaute er wohl, fragte ich mich voll Neid, ich wollte meinen Blick gern fest auf etwas richten, nur dann ruht man wirklich aus und verknüpft Interesse mit dem, was man betrachtet.» Der Voyeur beobachtet also einen anderen Voyeur und wird schliesslich Zeuge eines Mordes aus der Ferne.

Auch die Lesenden werden zu Zeugen – Zeugen des Schreibprozesses von Javier Marías. Sie können zum Beispiel verfolgen, wie er das Motiv Strand variiert, ebenso wie das Motiv des doppelten Voyeurismus. Da filmt ein Mann seine Angebetete täglich ununterbrochen beim Sonnenbaden und gibt in einem nächt­lichen Gespräch mit dem Icherzähler preis, warum er dies tut. Die Frau schläft derweil im Hotelzimmer wie Luisa, Gattin des Icherzählers. «Während die Frauen schlafen» heisst die Geschichte – ebenfalls ein bekanntes Motiv bei Marías. Oft, eigentlich fast immer, schlafen die Frauen, während ihre Männer auf der Pirsch sind und Dinge mitbekommen, von denen man lieber nichts wissen möchte.

So sind die Rollen Subjekt und Objekt klar verteilt. Niemals ist es eine Frau, die beobachtet und erkennt. Javier Marías, der preisgekrönte Literat und Philosoph, scheint beim Schreiben so sehr sich selbst zu sein, dass eine weibliche Perspektive schlicht nicht infrage kommt.

Präzis, aber auch plakativ

Nebst Gattin Luisa kehren auch Schriftstellerkollegen sowie Figuren mit auffallenden Namen in diversen Geschichten wieder. Roy etwa, der Bedeutung nach «der Rothaarige» wird vom Erzähler als «lächerlich» bezeichnet (ja, schon immer waren die Rothaarigen der Lächerlichkeit preisgegeben!). Und Ines, die Angebetete des filmenden Ehemannes am Strand, ist etymologisch «die Heilige, Keusche». Die einseitige, schlüpfrige Nähe, die der beobachtende Icherzähler zu seinen Objekten aufbaut, kontrastiert auffällig mit der Distanziertheit solcher plakativen Zuordnungen und einer überpräzisen Sprache.

So unterscheidet Javier Marías im Untertitel des Buches auch zwischen «akzeptierten» und «akzeptablen Erzählungen», also bereits veröffentlichten und bisher unveröffentlichten. Unter Letzteren finden sich einige ganz frühe, zum Teil recht surreale Texte, die zeigen: Der Voyeur war von Anfang an dabei. Sein Antrieb scheint identisch mit dem des Autors, schreibend die Welt zu begreifen.

(Berner Zeitung)