«Klar, werden wir instrumentalisiert!»

«Zwei Schweizer Autoren im Gespräch», so knapp kündet das Programmblatt des 22. Internationalen Literaturfestivals Leukerbad die Veranstaltung an. Dabei sind es nicht einfach zwei beliebige Autoren, die sich gleich über ihr persönliches Rollenverständnis unterhalten sollen. Bei den Gesprächsteilnehmern handelt es sich um zwei der zurzeit wohl am meisten vernommenen Stimmen der Schweizer Lite­ratur.

Jonas Lüscher, 1976 in Bern geboren, ist von seinem Wohnort München angereist. Lüscher sorgte 2013 mit seiner Novelle «Frühling der Barbaren», die sich mit der Krise der Finanzwelt befasst, für viel Gesprächsstoff. In diesem Jahr erschien Lüschers Roman «Kraft», in dem es unter anderem um die Frage geht, was das Private mit dem Politischen zu tun hat.

Neben Lüscher sitzt Lukas Bärfuss, geboren 1971 in Thun. Wie Lüscher wird auch der Dramatiker, Prosaautor und Essayist Bärfuss, dessen Theaterstücke in der ganzen Welt gespielt werden, oft und gerne für Stellungnahmen zu gesellschaftlichen Gegenwartsthemen angefragt. Zuletzt erschien sein Roman «Haggard», eine Geschichte, die sich um die Wahrheit im Unwahrscheinlichen dreht.

Weitläufiges Thema

Pünktlich mit dem Glockenschlag der nahe gelegenen Dorfkirche eröffnet Reto Sorg, Leiter des Robert-Walser-Zentrums in Bern, das Gespräch. Sorg ist kurzfristig für den erkrankten Stefan Zweifel eingesprungen.

Sie hätten sich vorgenommen, über die Rolle des Schriftstellers in der Öffentlichkeit zu sprechen, erklärt Sorg. Um diesem weitläufigen Thema ein wenig Kontur zu geben, fragt er zunächst Lüscher nach seiner Legitimation, sich über ausserliterarische Themen zu äussern.

Lüscher fühlt sich durch das Interesse der Leserschaft legitimiert. Normalerweise melde er sich ja nicht von sich aus zu Wort. Er werde dazu aufgefordert. Für ihn sei der Übergang zwischen der Beschäftigung mit literarischer Fiktion und politischen ­Essays fliessend.

Ob es den Schriftstellern bei gesellschaftlicher Einmischung auch um Moral gehe, fragt Sorg. «Immer!», entfährt es Bärfuss. «Moral ist für mich kein problematischer Begriff. Wird ein Begriff unerwünscht, ist immer nachzufragen, warum. Die Frage, ob es möglich ist, in dieser Welt ein guter Mensch zu sein, lässt sich nicht losgelöst von der Moral beantworten.» Sprache sei unpräzise, ergänzt Bärfuss. Der Schriftsteller unterscheide sich von anderen Welterklärern dadurch, dass er um diese mangelnde Präzision wisse.

Auf Impulse angewiesen

«Gerade weil Sprache unpräzis ist, geht es um die Präzision des Arguments», findet Lüscher. Oft werde er etwa von Zeitungen angefragt für ein politisches Statement oder für ein Essay zu einer gesellschaftlichen Frage. Er nehme solche Aufträge allerdings nur an, wenn ihn das Thema persönlich beschäftige, wenn er den Eindruck habe, er könne zu einem Thema einen neuen, eigenen Standpunkt beitragen, und wenn er genügend Zeit habe.

«Nur um etwas zu wiederholen, das schon in allen Kommentaren steht, nehme ich die Mühe nicht auf mich. Ich brauche schnell einmal zwei bis drei Wochen, um einen Aufsatz auszuarbeiten.»

Auch Bärfuss sagt, er sei auf Impulse von aussen angewiesen, um sich politisch zu äussern. «Bei mir muss es nicht eine Anfrage sein. Mein Antrieb ist Ärger, Hoffnung oder Unverständnis. Wenn der Ärger stark genug ist, setze ich mich nötigenfalls die ganze Nacht hin, um die Gedanken schreibend zu ordnen und dem Ärger eine Form zu geben.»

Als der Moderator von den Schriftstellern wissen will, ob sie nicht zuweilen den Eindruck hätten, von den Medien instrumentalisiert zu werden, pflichtet ­Bärfuss sofort bei. «Selbstverständlich, werden wir instrumentalisiert! Unsere Aufgabe ist es jedoch, die Instrumentalisierung zu unterwandern.»

Eine andere Frage betrifft die Bereitschaft der Schriftsteller, sich in die Nähe der politischen Macht zu begeben, als Redenschreiber eines Bundesrats beispielsweise. Lüscher fände es legitim, das eigene Wissen für politische Akteure zur Verfügung zu stellen. Allerdings bezweifelt er, ob Politiker das Bedürfnis verspüren, sich längerfristig von Schriftstellern beraten zu lassen.

Literaturtechniken der Politik

Jemandem zu dienen, entspreche nicht seinem Charakter, sagt dagegen Bärfuss. «Ich möchte nicht, dass Fähigkeiten, die ich über Jahre erarbeitet habe, von Politikern zu Markte getragen werden. Die Politik bedient sich ohnehin literarischer Techniken. Der politische Diskurs lebt vom «Story Telling», und der zurzeit oft gebrauchte Begriff «Change Management» ist nichts anderes als das, was schon Ovid in seinen «Metamorphosen» gemacht hat.»

Und wie erleben die Autoren die Zusammenarbeit mit der Presse? Jonas Lüscher ist es wichtig, sich in seiner Sprache ausdrücken zu können. «Schwierig wird es, wenn ich gebeten werde, mich möglichst kurzzufassen. Es gibt Themen, die Platz brauchen.» Die klassische Zeitung sei seit Jahren daran, sich selbst zu marginalisieren, sagt Bärfuss. «Die Zeitungen haben keine intellektuellen Ambitionen mehr, sie sind längst moribund.»

Zum Abschluss einer Gesprächsrunde, die viele Aspekte gestreift, ihrer beschränkten Dauer wegen aber wenig vertiefen konnte, zitiert Sorg Robert Walser: «Unsere Staatsform ist die Republik. Wir können machen, was wir wollen.»

(Berner Zeitung)