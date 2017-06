Niederbipp und die Welt

«Bipperlisi» nennen die Einheimischen die rote Oberaargau-Jura-Bahn (OJB), die Solothurn mit Langenthal verbindet. Von Niederbipp Dorf herkommend hält das «Bipperlisi» an den Stationen Scharnageln, Holzhäusern, Bannwil, Aarwangen Schloss, Aarwangen, Aarwangen Vorstadt, Hard-Mumenthal, Langenthal Gaswerk und Langenthal.

Noch vor 10 oder 15 Jahren kam es nicht selten vor, dass ein alter Mann im Bahnhof Langenthal auf Gleis 5 aus dem roten OJB-Zug stieg und durch die Fussgängerunterführung dem Aufgang zu den Gleisen 2 und 3 entgegenging. Der Mann hatte, aus der Distanz betrachtet, die Aura eines pensionierten Dorfschullehrers. Sein Schritt war aufrecht und entschlossen. Die Baskenmütze vermochte nur knapp seinen grossen Kopf zu schützen.

Die markante, nach unten gebogene Nase ging ihm voraus. In den wenigen Minuten, die es dauerte, bis er in seinen Anschlusszug nach Bern oder Zürich einsteigen konnte, stand er oft still, wirkte in sich gekehrt. Sah man ihn aus der Nähe, verflüchtigte sich der erste Eindruck. Der alte Mann, der jeweils aus Niederbipp anreiste, dem Dorf, in dem er beinahe sein ganzes Leben verbracht hatte, strahlte eine Weltläufigkeit aus, die nicht nur seiner norddeutschen Mutter geschuldet war.

Gerhard Meier war ein Kind seines Dorfes. Doch als Schriftsteller war er Weltbürger. Schreibend hatte er die Welt nach Niederbipp gebracht und Niederbipp in die Welt. Er vertrat die Ansicht, die Geografie sei nicht dazu geeignet, einen Menschen zu beengen.

Nur über den Provinzler könne man zum Weltbürger werden. «Man muss den Dienstweg einhalten: erst Provinzler, dann Weltbürger.» Die engere Heimat blieb ihm zeitlebens wichtig. Der Mensch sei an sich schon ein bisschen einsam und verloren. Umso wichtiger sei es, dass er sich irgendwo eingebettet fühlen dürfe.

Erst Pflicht, dann Leidenschaft

Gerne wäre Meier in jungen Jahren Architekt geworden. Doch schon im Alter von 21 Jahren trat er eine Stelle als technischer Zeichner in einer Lampenfabrik seiner Heimatgemeinde an. Seine Liebe zur Literatur stellte er hinter die Pflicht, den Lebensunterhalt zu verdienen.

Er heiratete, hatte drei Kinder, schrieb vorwiegend Gedichte und blieb 33 Jahre lang in der Lampenfabrik, wo er Designer und später technischer Leiter wurde. Erst nach einer Tuberkuloseerkrankung und einem längeren Kuraufenthalt im Sanatorium Heiligenschwendi fing er intensiver zu schreiben an, so sehr, dass er im Alter von 54 Jahren den Beruf aufgab, um sich ganz der Literatur zu widmen.

Seine Kinder waren da schon erwachsen, und seine Frau Dorli half mit ihrer Anstellung am Bahnhofkiosk von Niederbipp den Lebensunterhalt zu verdienen.

Der 2013 verstorbene Bieler Schriftsteller Jörg Steiner erzählte einmal in geselliger Runde, Dorli Meier habe nicht gewollt, dass ihr feinsinniger Gatte wisse, was für schmuddelige Hefte zum Angebot des Kiosks gehörten. Deswegen habe sie die einschlägigen Magazine jeweils versteckt, wenn ihr Mann sich ihrem Arbeitsplatz genähert habe.

Meier war froh um die finanzielle Unterstützung seiner Frau, denn weder seine Gedichte noch seine Prosa waren darauf angelegt, in grossen Auflagen vertrieben zu werden. Sein literarischer Erfolg kam spät, und er drückte sich mehr in literarischen Preisen sowie in höchster Anerkennung seitens Literaturkritik und Berufskollegen aus als in Verkaufszahlen.

Gerhard Meier trat zunächst mit Gedichten an die Öffentlichkeit. 1976 erschien bei Zytglogge sein Roman «Der Besuch». Ein Jahr später brachte der gleiche Verlag seinen Roman «Der schnurgerade Kanal» heraus. Er war schon 62, als ihm der österreichische Schriftsteller Peter Handke 1979 die Hälfte des ihm zugesprochenen Franz-Kafka-Preises überliess.

Mit dieser grosszügigen Geste hatte Handke wesentlich dazu beigetragen, dass Meiers Ruf als bedeutender Autor im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu wachsen begann.

Meiers bekannteste Werke sind die Romane um die Figuren Baur und Bindschädler. Dazu gehören: «Toteninsel» (1979), «Borodino» (1982), «Ballade vom Schneien» (1985) und «Land der Winde» aus dem Jahr 1990. Berührend ist freilich auch der 2005 erschienene schmale Prosaband «Ob die Granatbäume blühen», in dem der Dichter sich an seine kurz zuvor verstorbene Frau Dorli richtete.

Aus Natur wurde Poesie

Künstlerische Inspiration holte er aus allem, was um ihn herum blühte und lebte, den Tieren, den Pflanzen, den Menschen, der Aare, der Landschaft am Jurasüdfuss, ja selbst aus dem November­nebel.

Die Anschauung dieser gleichsam natürlichen Umgebung verband er mit seinen Gedanken und Fantasien zu poetischen Betrachtungen. So gelang es ihm mit scheinbarer Leichtigkeit, seine Erfahrungswelt in allgemeingültige Poesie zu verwandeln.

Er selbst schrieb dazu in seinem Roman «Der Besuch»: «Zum Künstler wäre zu sagen, dass auch er gleichsam eine Einheit unter Milliarden von Einheiten sei. (...) Der Künstler unterscheide sich vielleicht einzig dadurch, dass er etwas intensiver ahne, empfinde, erlebe, reflektiere und denke... und das Entscheidende: dass er dem etwas skurrilen Bedürfnis obliege, dieses Erahnte, Empfundene, Erlebte, Reflektierte, Gedachte umzusetzen in ein Medium gleichsam.»

Im Fall von Gerhard Meier, der 2008 in Langenthal starb, war dieses «skurrile Bedürfnis», seine Ahnungen, Empfindungen, Erlebnisse, Reflexionen und ­Gedanken in Literatur umzusetzen, ein Glücksfall. Heute, am 20. Juni, wäre er 100 Jahre alt geworden. Kein schlechter Grund, seine Bücher wieder zu lesen.

Pedro Lenz ist Schriftsteller und wuchs in Langenthal auf, wo das «Bipperlisi» ebenfalls haltmacht.

Veranstaltung: Mi, 21. 6., 18 Uhr, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern. Lesung zu Ehren von Gerhard Meier. Mit Corinna Jäger (Kuratorin des Gerhard-Meier-Archivs) und Schauspieler Matthias Hungerbühler. (Berner Zeitung)