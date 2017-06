Reise nach Sowjetistan

Wer ist der berühmteste Mann aus Kasachstan? Falls Sie jetzt spontan an Borat gedacht haben, liegen Sie nicht ganz falsch. Diese Kunstfigur des britischen Komikers Sacha Baron Cohen ist hierzulande tatsächlich eine der wichtigsten Referenzen für die gesamte postsowjetische Region in Zentralasien. Eine lächerliche fiktive Figur muss hinhalten, weil wir bis heute nicht viel über diese Länder wissen.

Dabei haben Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan viel mehr an Kultur, ­Geschichte, Natur und Menschen zu bieten. Das zeigt sich nach der lohnenden Lektüre der Reise­reportage «Sowjetistan» der Norwegerin Erika Fatland.

Die 34-jährige Autorin bereiste alle fünf Stan-Länder, sie besuchte typische Touristenattraktionen wie die Adlermänner in Kirgisistan und Seidenproduzentinnen in Usbekistan, führte aber auch viele Interviews zu Themen, die normalen Touristen weniger bekannt sein dürften. Und sie stieg tief in die Archive hinab. Eine Auswahl von Wissenswertem:

1. Turkmenistan: Das Land ist streng autoritär regiert. Nach dem Tod des Diktators Turkmenbaschi 2006 übernahm sein ehemaliger Zahnarzt Gurbanguly Berdimuhamedow das Präsidialamt. Zu seinen Aufgaben gehört auch der alljährliche Auftritt zum Tag des Pferdes. Die Autorin Erika Fatland musste 2013 als Touristin ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Sie erlebte ein Pferderennen, das der Präsident haushoch gewann, weil sich die anderen Reiter diskret zurückhielten. Allerdings verlor das Präsidialpferd auf der Ziellinie das Gleichgewicht, stürzte – und der Präsident flog vornüber und blieb liegen. Er wurde abtransportiert, das versammelte Volk blieb regungslos sitzen. Erst viel später erschien er wieder leicht steif vor dem Publikum. «Sehr schnell war klar, dass das, was passiert war, nicht passiert war», schreibt Fatland. Auf Youtube kann man es trotzdem nachschauen.

2. Kasachstan: Die Sowjetunion führte während des Kalten Krieges regelmässig Atomversuche durch. Schauplatz war das gigantisch grosse Ödland im Osten des Landes in der Nähe von Semipalatinsk. Fatland besuchte das atomare Versuchsfeld, das auf sowjetischen Karten gar nicht existierte. Und sie sah die Pfütze, von der ihr Führer behauptete: «Das ist der Krater, den die erste Atombombe der Sowjetunion hinterlassen hat. Hier begann der Kalte Krieg.»

3. Tadschikistan: Der Pamir ist eine Hochebene, die sich über mehrere Länder erstreckt. Es ist dort überaus karg, das Überleben schwierig. Doch es gibt die Aga-Khan-Stiftung. Als Hilfsorganisation sorgt sie im Pamir dafür, dass die Kinder, insbesondere auch die Mädchen, eine Schulbildung bekommen.

Aga Khan ist der religiöse Führer von 20 Millionen Ismailiten, er ­wurde als Karim al-Husseini in der Schweiz geboren. Seine in Genf ansässige Aga-Khan-Stiftung ist die grösste private Entwicklungsorganisation der Welt. Und offensichtlich auch im Pamir sehr präsent. «Geld, Schulen, Gesundheitsdienste, Strassen . . . ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich, hier zu leben», sagt ein Gesprächspartner im Buch.

4. Kirgisistan: Das Land ist die einzige Demokratie unter den fünf Stan-Ländern. Das heisst aber nicht, dass Kirgisistan in allem weiter entwickelt ist. Ein sehr archaischer Brauch ist hier präsent: der Brautraub. Gefällt eine Frau einem Mann, kann er sie entführen.

Er nimmt sie mit zu sich nach Hause, wo alles für die Hochzeit vorbereitet ist und die Grossmutter ein weisses Tuch in die Luft hält, zum Zeichen des Einverständnisses. Die Frau hat praktisch keine Chance, Nein zu sagen, nicht einmal, wenn sie bereits einen anderen Freund hat. Erika Fatland spricht mit mehreren entführten Bräuten. Rund ein Drittel der Ehen in Kirgisistan soll noch heute durch Brautraub zustande kommen.

5. Usbekistan: Während Jahrhunderten hat man in Usbekistan gelernt, mit den launischen Flüssen zu leben. Ein grosser Teil des Landes besteht aus Wüste, dank ausgeklügelter Kanalsysteme konnten Oasenstädte erblühen, war die Landwirtschaft lange Zeit einträglich. Bis die Kommunisten kamen. Sie bauten den bis dahin bescheidenen Baumwollanbau aus. Das brauchte viel Wasser, man baute riesige Kanäle durch die Wüste, legte Baumwollfelder an.

Doch das Flusswasser vertrug sich schlecht mit den Salzbänken, die unter dem kargen Wüstenboden lagen. Der Boden wurde mit feinen Salzkristallen bedeckt. Und die Umleitung der Flüsse führte schliesslich zum Austrocknen des einst riesigen Aralsees. Fatland besuchte die verwahrloste einstige Hafenstadt Muinak – der See ist nun 200 Kilometer davon entfernt. Die fast einzige Verdienstmöglichkeit ist es dort, Katastrophentouristen herumzufahren. Die Baumwollplantagen sind längst verschwunden – zu wenig Wasser.

