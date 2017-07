Meine Meinung ist ein Traktor

Viele Leute haben Meinungen zu Dingen, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Ich dagegen habe viele Meinungen, gerade weil ich wenige Ahnungen habe, denn wenn ich Ahnung hätte von einem Thema, bräuchte ich ja keine Meinung mehr dazu. Zum Beispiel habe ich eine klare Meinung zu Traktoren: Fendt ist besser als John Deere. So. Das ist meine Meinung zum Thema Traktoren, von denen ich keine Ahnung habe, aber diese Meinung vertrete ich mit dem heiligen Furor eines mittelalterlichen Kreuzritters, sodass ich manchmal, wenn ich im Ausland auf Reisen bin (in Südamerika etwa oder im Burgenland), versuche, die Eingeborenen auf den richtigen Weg zu bringen und ihnen sanft, aber bestimmt meine Einstellung die Traktoren betreffend näherzubringen. Ich sage dann zum Beispiel: Also, wenn man mich fragt, Fendt ist besser als John Deere! Leider fragt man mich selten.

Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in dem man die Primarschule nicht überstanden hätte ohne eine Meinung zu Traktoren. Fendt und John Deere waren die Crips und Bloods unseres Pausenplatzes, und irgendwann galt es einfach, erwachsen zu werden und eine Seite zu wählen.

Der Nahostkonflikt als Fussballmatch

Und natürlich brachte diese Entscheidung Konsequenzen mit sich: Als wir im Dorf im Handarbeitsunterricht den Kreuzstich durchnahmen und jeder Schüler einen Topflappen nach seinem Gusto verzieren musste, war das Dorf um 16 Topflappen reicher: Auf acht Topflappen stand «FENDT!», auf sieben stand «JOHN DEERE!», und auf einem stand «MASSEY FERGUSON!», aber Letzteres, seien wir mal ehrlich, war nichts als eine Laune der Statistik. Egal: Ich war Team Fendt – warum genau, wusste niemand, und spielte auch keine Rolle. Es ging darum, die Fronten geklärt zu haben, genauso wie man sich damals auch entscheiden musste, ob man für Bayern München ist oder für Borussia Dortmund.

Ich glaube ja, dass es beim Nahostkonflikt gleich ist: Fast jeder Schweizer, den ich kenne, hat eine Meinung zum Nahostkonflikt. Manchmal vermute ich, dass viele Schweizer den Nahostkonflikt als eine Art Fussballmatch sehen. Als einen Wettkampf, bei dem man sich irgendwann mal für eines der Teams entscheiden muss und fortan für dieses Team fant, einfach weil man nun mal diesen doofen Topflappen in den Vereinsfarben daheim rumliegen hat. Ich befürchte, dass Topflappen den Nahen Osten auch nicht weiterbringen, aber ich hab auch keine Ahnung.

Brodworscht und Füüfliiber

Das Doofe an Meinungen ist ja, dass sie so monogam sind. Das Wort «Meinungsaustausch» zum Beispiel ist von der Bedeutung her falsch. Ein Austausch würde ja einen tatsächlichen Tauschhandel beinhalten: Man besitzt etwas und ist bereit, dieses etwas herzugeben und dafür im Gegenzug etwas anderes zu bekommen. Ein Tausch halt.

Bei Meinungsaustauschen ist das aber anders. Da geht man zwar mit einer eigenen Meinung hin, zeigt die Meinung her – und geht wieder nach Hause, die eigene mitgebrachte Meinung im Sack. Wenn Warenaustausch wie Meinungsaustausch funktionieren würde, wäre zum Beispiel ein Besuch in der Metzgerei wahnsinnig seltsam. Ein Kunde würde die Metzgerei betreten und sagen: «Grüezi! Ich han en Füüf­liiber!», worauf die Metzgerin sagen würde: «Grüezi! Ich han e Brodworscht!» – und das wärs. Fertig. Der Kunde würde die Metzgerei wieder verlassen, bratwurstlos und befünfliibert, und die Metzgerin in ihren Würsten unveränderter Dinge zurücklassen. Ende. Von Austausch keine Rede.

Wie man dieses Problem löst? Keine Ahnung. Aber wenn man mich fragt: sicher nicht mit John Deere. (Tages-Anzeiger)